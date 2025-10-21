Capacitação em Saúde Bucal fortalece atendimento odontológico e beneficia população de Porto Velho

Publicada em 21/10/2025 às 15h30
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Saúde Bucal, promoveu na segunda-feira (20) uma capacitação destinada a cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em Saúde Bucal das unidades de saúde de Porto Velho. O evento aconteceu no auditório da OAB e teve como objetivo principal atualizar os profissionais em temas essenciais para a melhoria do atendimento odontológico na cidade.
Durante o encontro, foram abordados os novos Indicadores de Saúde Bucal, o Sistema de Informação e-SUS PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) e apresentado o Procedimento Operacional Padrão (POP). Essas pautas visam garantir maior eficiência, padronização e qualidade nos serviços prestados à população.
Francielli Pasquim Tolotti, gerente da Saúde Bucal do município, destacou a importância dos indicadores implantados pelo Ministério da Saúde. “Desde o ano passado, o Ministério implantou seis indicadores para Saúde Bucal, que são a base para o nosso repasse financeiro, uma ajuda de custo que nos permite adquirir o material de consumo”.
O encontro serviu para esclarecimentos sobre esses indicadores e dúvidas que surgem. “Enfrentamos dificuldades na zona rural, principalmente relacionadas à internet. Esse encontro é um momento informal para que todos possam falar, tirar dúvidas e pensar juntos em melhorias”, explicou Francielli.
Igor Amorim, Assessor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde, reforçou o impacto dos indicadores: “Esses indicadores representam o melhor acesso e a melhor conduta do profissional no tratamento dentário dos munícipes. A partir da semana que vem, tudo o que está sendo desenvolvido já entrará no rol de atividades dos profissionais”.
Marcus Vinícius, responsável técnico pelo sistema de regulação e que apresentou o POP, comentou sobre a importância da padronização. “A implementação do Procedimento Operacional Padrão é fundamental para que todos os profissionais trabalhem de forma alinhada e organizada, garantindo que cada etapa do atendimento siga protocolos claros. Isso não apenas melhora a qualidade do serviço, mas também facilita a gestão e o monitoramento das ações realizadas, contribuindo para um atendimento mais seguro e eficiente à população.”
João Bosco, endodontista do Centro de Especialidade Odontológica anexo ao Hamilton Gondin (conhecido como Leste-1), compartilhou sua experiência. “Trabalho com tratamentos de canal, procedimentos que não são realizados nas unidades básicas, para onde os pacientes são encaminhados. Sabemos da alta demanda por esses tratamentos, mas estamos conseguindo oferecer um suporte bacana para o município. Essa capacitação vem para padronizar os serviços, alimentar o sistema, comprovar o trabalho realizado e garantir que todos os profissionais estejam alinhados”.
A cirurgiã-dentista Larissa Rebello, que atua na Unidade Castanheira, falou sobre a importância da capacitação. “Toda capacitação é essencial para garantir a qualidade do atendimento. Ela une a atualização de informações e o nivelamento profissional, fortalecendo ainda mais o trabalho das equipes”, contou.
A capacitação reuniu cerca de 200 profissionais de Saúde Bucal de Porto Velho, que aproveitaram o momento para trocar experiências, esclarecer dúvidas e alinhar práticas. Mais do que uma obrigação anual, o encontro foi uma oportunidade para fortalecer o time que está na linha de frente cuidando do sorriso e da saúde da população.
ESTRUTURA DO SERVIÇO
Nas unidades básicas de saúde, são realizados desde procedimentos como limpeza, restaurações, extrações simples, e o primeiro atendimento para paciente que depois serão encaminhados para tratamento de canal.
Atualmente, Porto Velho conta com três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs): na zona Sul, anexo a USF Manoel Amorim de Matos, outro na zona Leste, anexo a USF Hamilton Gondin e um terceiro, também na zona Leste, funcionando como anexo na USF Socialista.
Nos CEOs, são realizados procedimentos especializados como tratamento de canal (endodontia), cirurgias orais (como extração de terceiro molar, que é uma cirurgia mais complexa e não é feita nas unidades básicas), tratamento periodontal (cuidados com a gengiva) e atendimento a pacientes com necessidades especiais.
