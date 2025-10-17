Câmara de Espigão do Oeste aprova todos os projetos durante a 32ª Sessão Ordinária

Publicada em 17/10/2025 às 15h49
Na noite de quinta-feira, 9 de outubro, a Câmara Municipal de Espigão do Oeste realizou a 32ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura, sob a presidência do vereador Amilton Alves de Souza. Durante a sessão, todos os projetos incluídos na pauta foram aprovados por unanimidade pelos parlamentares.
Entre as matérias deliberadas, destacaram-se dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo, ambos voltados ao fortalecimento das ações da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU):
Projeto de Lei nº 123/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 550 mil, destinado ao custeio das ações da pasta; Projeto de Lei nº 129/2025, que abre crédito adicional de R$ 3,7 milhões, também para reforço orçamentário da SEMSAU.
Os vereadores também aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo nº 07/2025, de autoria do vereador Adriano Meireles da Paz, que concede o Título de Cidadão Honorário de Espigão do Oeste aos senhores Eugênio Odilon Ribeiro e Euflávio Odilon Ribeiro, em reconhecimento às relevantes contribuições prestadas ao município.
Foram ainda aprovadas quatro Moções de Aplausos, todas apresentadas pelo presidente Amilton Alves de Souza, com apoio dos demais parlamentares: À professora Mareuza Seibert Borchardt, pela destacada atuação no magistério e dedicação à educação municipal;
Ao senhor Valdemiro Ahnert, pelo pioneirismo e compromisso com o desenvolvimento da comunidade do Seringal; Ao Defensor Público Lucas Marcel Pereira Matias Falcão, pelos relevantes serviços prestados à população;
E ao senhor João Aurenio da Cunha (Calango), reconhecido por sua liderança comunitária e dedicação à comunidade Rei Davi. A sessão demonstrou o comprometimento dos vereadores com o fortalecimento das políticas públicas e o reconhecimento de cidadãos que contribuem com o crescimento de Espigão do Oeste.
