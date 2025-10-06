“Cada um dá o que tem”: Miss reage a ataques após assumir namoro com Dado Dolabella

Publicada em 06/10/2025 às 15h36
A influenciadora Marcela Tomaszewski, de 28 anos, conhecida como Miss Gramacho, falou abertamente sobre os ataques virtuais que passou a receber depois de tornar público seu relacionamento com o ator Dado Dolabella, de 45 anos.
Mesmo optando por manter a discrição, Marcela revelou que não conseguiu escapar das críticas, especialmente relacionadas à sua aparência. “Aprendi desde muito nova a saber quem eu sou, com quem ando, e deixar ir o que não me acrescenta em nada. Nos últimos dias recebi ataques sobre minha aparência e escolhas. E penso: o que esse ser humano faz da vida pra vir me atacar? Quem é ele? Deus?”, desabafou nas redes sociais.
Em meio à repercussão do namoro, a influenciadora destacou que prefere se concentrar em quem lhe deseja o bem. “Quero que fique aqui quem torce por mim, como sempre foi. Pra quem me deseja o mal, eu só desejo o bem. Cada um dá o que tem. Minha vida continua, não parou. Não me abala a opinião das pessoas”, afirmou.
O relacionamento entre Miss Gramacho e Dado Dolabella foi confirmado no mês passado. Desde então, o casal tem aparecido juntos com frequência nas redes sociais. Recentemente, eles compartilharam fotos de uma viagem à Chapada dos Veadeiros, local simbólico para o ator, por ter sido o cenário de sua reconciliação com Wanessa Camargo em 2023.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!