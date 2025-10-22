Auto-religação de energia elétrica causa três mortes em Rondônia entre 2024 e 2025; Energisa alerta para riscos

Publicada em 22/10/2025 às 10h14
A Energisa faz um alerta à população sobre os perigos da auto-religação de energia elétrica, prática ilegal e extremamente arriscada que tem resultado em acidentes fatais no estado. Entre 2024 e 2025, três pessoas morreram nos municípios de Porto Velho e Ariquemes ao tentar religar o fornecimento de energia por conta própria.
De acordo com a concessionária, ao manipular a rede elétrica sem conhecimento técnico, a pessoa se expõe a choques elétricos fatais, queimaduras graves e até incêndios. A corrente elétrica possui alta tensão e qualquer intervenção indevida pode causar tragédias em questão de segundos.
“Somente as equipes técnicas da Energisa estão capacitadas e equipadas para realizar o procedimento de religação com segurança, obedecendo às normas técnicas e garantindo a integridade do sistema elétrico e das pessoas. A intervenção indevida pode custar a vida”, alerta Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.
Além dos riscos à vida, a auto-religação pode danificar equipamentos da rede elétrica, interromper o fornecimento para outros consumidores e colocar em perigo toda a comunidade. A prática também é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, enquadrada como furto de energia elétrica. Quem for flagrado pode responder judicialmente e sofrer as penalidades cabíveis como multas e reclusão de até 4 anos.
A Energisa reforça que, em casos de suspensão do fornecimento por débitos, os clientes têm à disposição opções seguras e acessíveis para negociação, com condições facilitadas de parcelamento e descontos que podem chegar a 80% do valor total da dívida. Todo o processo é 100% digital, rápido e pode ser realizado sem a necessidade de deslocamento até uma agência.
Dessa forma, o cliente pode quitar seus débitos, solicitar a religação pelos canais oficiais e voltar a ter o fornecimento de energia restabelecido com segurança e tranquilidade.
Orientações de segurança da Energisa
Nunca tente religar a energia por conta própria.
Evite tocar em fios, cabos ou equipamentos da rede elétrica.
Em situações de emergência, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para solicitações ou atendimentos relacionados à rede elétrica, procure a Energisa pelos canais oficiais abaixo:
Central de atendimento 24h: 0800 647 0120
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível na App Store e no Google Play
