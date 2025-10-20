Assembleia Legislativa celebra 42 anos com serviços à população, esporte e resgate da memória legislativa

Publicada em 20/10/2025 às 08h50
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) celebrou neste domingo (19) seus 42 anos de existência, com uma programação que uniu cidadania, esporte, educação e lazer. Desde as primeiras horas do dia, centenas de pessoas participaram das atividades promovidas pelo Parlamento estadual, em Porto Velho, consolidando a proposta de aproximar o Legislativo da população rondoniense.
A 3ª Corrida da Democracia reuniu centenas de pessoas, entre profissionais e amadores (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Embora a data oficial da instalação da Alero seja 6 de agosto de 1983, as comemorações foram transferidas para este domingo. O dia começou com a 3ª Corrida da Democracia, seguida pela oferta de serviços sociais gratuitos e um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Os percursos foram de 5 km e 10 km
Corrida da Democracia
As inscrições para a Corrida da Democracia foram encerradas no dia 10 de outubro, mediante a doação de uma cesta básica no valor estimado de R$ 75. Os produtos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social.
A 3ª Corrida da Democracia reuniu centenas de pessoas, entre profissionais e amadores. As provas de 5 km e 10 km distribuíram mais de R$ 140 mil em premiações, além de troféus e medalhas.
Os percursos incluíram as categorias Elite, Servidor (parlamentares, servidores e estagiários), Público Geral e Melhor Idade (60 anos ou mais).
Foram distribuídos mais de R$ 140 mil em premiações, além de troféus e medalhas (Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
Na categoria Elite foram 10 km, e os prêmios variaram de R$ 6 mil (1º lugar) a R$ 2,5 mil (6º lugar). Nos 5 km, tanto servidores quanto o público geral receberam prêmios de R$ 3,5 mil a R$ 500, conforme a colocação. A categoria Melhor Idade seguiu o mesmo padrão de premiação.
A professora de música Luzia Oliveira, de 25 anos, disse que a corrida foi desafiadora, pois, apesar de já ter participado de várias provas, estava sem treinar há três meses. Já a secretária Olinda Nascimento, de 60 anos, ficou em 5º lugar na categoria de 60 anos. “Eu comecei a correr por saúde, depois passei a amar a corrida. Já corro há cinco anos”, enfatizou.
Os resultados das categorias podem ser consultados aqui.
Nos 5 km, tanto servidores quanto o público geral receberam prêmios de R$ 3,5 mil a R$ 500 (Luís Castilhos I Secom ALE/RO)
Serviços à população
Em parceria com diversos órgãos, a Assembleia ofereceu serviços sociais gratuitos, como vacinação; emissão da segunda via do CPF e do título de eleitor; elaboração de currículos; entrada no processo de aposentadoria; orientação jurídica; emissão e atualização do Cartão SUS; aferição de pressão arterial e testes rápidos; emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN); concessão do Passe Livre Estadual para idosos e Pessoas com deficiência; brincadeiras infantis, entre outros.
A dona de casa Liliane Nascimento, de 42 anos, solicitou a emissão da nova carteira de identidade. O eletricista Hudson Silva, de 35 anos, realizou testes rápidos. Já o trabalhador autônomo Genildo Alves, de 52 anos, pediu a segunda via da certidão de nascimento. “Esses serviços nos ajudam muito, pois facilitam a vida. Também quero tirar o novo RG”, destacou.
Serviços, como a vacinação, foram disponibilizados à população (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Aulão para o Enem
O aulão “Acelero Enem 2025” foi outro destaque do dia, reunindo cerca de 500 estudantes no auditório da Alero. Professores ministraram aulas de Biologia, Física, Química, Matemática, História e Redação, com foco nos temas mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. A iniciativa teve como objetivo oferecer reforço gratuito aos alunos na reta final de preparação, democratizando o acesso ao conhecimento.
A estudante do segundo ano, Alessandra Santos, de 16 anos, quer ingressar no curso de Psicologia e vai realizar o Enem este ano como forma de treino. Ela afirmou estar feliz com a oportunidade de aprendizagem. Já Geiziane Moreira, de 32 anos, pretende estudar Biomedicina e também vai fazer o Enem este ano. “Estas aulas gratuitas nos ajudam muito a realizar os nossos sonhos”, destacou.
Cerca de 500 estudantes assistiram ao aulão do Enem (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)
Sessão solene e Galeria Lilás
As celebrações seguem até quarta-feira (22), com a realização de uma sessão solene no plenário da Assembleia e a inauguração da Galeria Lilás - um espaço dedicado à preservação da memória legislativa e à valorização da participação feminina na política estadual.
A Galeria homenageará ex-deputadas estaduais que marcaram a trajetória da Alero, reafirmando o compromisso com a promoção da igualdade de gênero e destacando o papel essencial das mulheres na construção da história política de Rondônia.
Deputadas eleitas na 3ª e 4ª legislatura (Foto: Arquivo | Reprodução)
Quatro décadas moldando Rondônia
A efetiva implantação do Poder Legislativo ocorreu em 6 de agosto de 1983, com a promulgação da Constituição Estadual. Essa é a lei máxima de um estado, que organiza os poderes e define as normas para a Administração Pública e a vida em sociedade.
De acordo com o secretário legislativo, Carlos Manvailer, o texto da primeira Constituição de Rondônia foi considerado inovador e serviu de referência para a Constituição Federal de 1988. Ele destacou, por exemplo, o artigo que garantia autonomia administrativa e financeira ao Ministério Público - algo inédito em outras constituições estaduais à época - e que foi transcrito integralmente no texto constitucional federal.
O autônomo Genildo Alves solicitou a segunda vida da certidão de nascimento (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)
Ao longo desses 42 anos, a Assembleia aprovou leis fundamentais nas áreas da infraestrutura, saúde, educação, proteção ambiental e direitos sociais. Entre os destaques, a Alero foi responsável pela aprovação de importantes programas e estruturas voltadas para a saúde pública, como:
- a criação da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Hemeron - Lei 473/1993);
- do Centro de Medicina Tropical (Lei Complementar 196/1997);
- do Hospital Infantil São Cosme e Damião (Lei Complementar 261/2002);
- e, mais recentemente, a gratuidade no transporte intermunicipal para pacientes com cancro (Lei 5.036/2021).
Segundo o presidente da Assembleia, Alex Redano (Republicanos), ações como a Corrida da Democracia, os serviços sociais e os programas educacionais refletem o compromisso da Alero com a cidadania e a proximidade com a sociedade.
“Essas ações promovem não apenas a celebração da história do Parlamento, mas também o fortalecimento dos valores de democracia, educação e inclusão social. Além de incentivar o esporte e a qualidade de vida, aproximam o Legislativo da população por meio de iniciativas que unem cidadania, solidariedade e celebração da nossa história”, afirmou Redano.
