Assembleia inicia “Operação Noel” para adoção de cartinhas da campanha dos Correios

Publicada em 31/10/2025 às 17h01
Jornais, com informações da campanha, foram distribuídos aos servidores (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) lançou, nesta sexta-feira (31), a “Operação Noel”, com o objetivo de incentivar os trabalhadores da Casa a participarem da campanha “Papai Noel dos Correios”. Nas entradas do prédio do Parlamento e da Escola do Legislativo, foram distribuídos jornais com informações sobre a ação solidária.
O porteiro Raimundo Edilson, de 37 anos, afirmou que os presentes doados por meio das cartinhas trazem alegria a centenas de crianças no fim do ano. Já o estagiário de gestão financeira João Pedro, de 23 anos, destacou que a iniciativa é importante por estimular a solidariedade e o compromisso social.
A estagiária de Recursos Humanos Anne Loiola, de 21 anos, acrescentou que o gesto faz bem tanto para quem doa quanto para quem recebe. “As crianças se sentem especiais e nós também, por ajudar a tornar o Natal um momento mágico”, disse.
A ação é coordenada pela Secretaria de Modernização da Gestão. “Estamos entregando jornais com todas as orientações sobre a adoção das cartinhas. Este é o terceiro ano consecutivo que a Assembleia realiza a campanha, e esperamos superar o número de presentes arrecadados nos anos anteriores”, ressaltou o analista José Danilo Rangel.
Programação
De 3 a 7 de novembro:
Durante esta semana, será realizada a distribuição das cartinhas do Papai Noel dos Correios nas secretarias e gabinetes. É o momento de escolher uma cartinha e se tornar parte dessa corrente de solidariedade, que espalha amor e esperança no Natal.
De 10 de novembro a 5 de dezembro:
Entrega dos presentes na Secretaria de Modernização da Gestão, localizada no terceiro andar. A colaboração de todos é essencial para garantir que cada criança receba seu presente e tenha um Natal mais feliz.
Dezembro:
A entrega oficial dos presentes aos Correios será realizada em cerimônia especial no auditório da Assembleia. A data ainda será confirmada.
Natal 2023 e 2024
Nos últimos dois anos, os servidores da Assembleia Legislativa de Rondônia doaram mais de 300 brinquedos em cada edição da campanha. O resultado foi possível graças à solidariedade e ao comprometimento de todos, cuja colaboração foi essencial para transformar o Natal de muitas crianças em um momento de alegria e esperança.
A participação coletiva reforça o papel social da instituição e demonstra que gestos simples podem gerar grandes transformações na vida de quem mais precisa.
Fotos: Eliete Marques
