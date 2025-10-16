Alerta Laranja de Chuvas Intensas para Pimenta Bueno e Região

Publicada em 16/10/2025 às 15h09
A Defesa Civil de Pimenta Bueno informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas válidas entre 09h34 de hoje (15/10/2025) e 10h00 de amanhã (16/10/2025).
Previsão:
Chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia
Ventos intensos (60 a 100 km/h)
Risco de: quedas de galhos e árvores, descargas elétricas, cortes de energia e alagamentos.
Orientações à população:
Evite se abrigar debaixo de árvores e perto de estruturas metálicas.
Não estacione veículos próximos a torres ou placas.
Desligue aparelhos eletrônicos da tomada.
Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (69) 98145-0051 ou o Corpo de Bombeiros 193.
Mais informações: https://alertas2.inmet.gov.br/51945
Prefeitura de Pimenta Bueno — Defesa Civil Municipal: prevenção é a melhor proteção!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!