Alerta Laranja de Chuvas Intensas para Pimenta Bueno e Região
Por ascom
Publicada em 16/10/2025 às 15h09
Nos acompanhe pelo Google News

A Defesa Civil de Pimenta Bueno informa que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para chuvas intensas válidas entre 09h34 de hoje (15/10/2025) e 10h00 de amanhã (16/10/2025).

Previsão:

Chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia

Ventos intensos (60 a 100 km/h)

Risco de: quedas de galhos e árvores, descargas elétricas, cortes de energia e alagamentos.

Orientações à população:

Evite se abrigar debaixo de árvores e perto de estruturas metálicas.

Não estacione veículos próximos a torres ou placas.

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil (69) 98145-0051 ou o Corpo de Bombeiros 193.

Mais informações:  https://alertas2.inmet.gov.br/51945

 Prefeitura de Pimenta Bueno — Defesa Civil Municipal: prevenção é a melhor proteção!

Geral ALERTA
Imprimir imprimir