AGROTEC 2025 - Porto Velho lança a 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar

Publicada em 17/10/2025 às 10h34
Evento inédito vai fortalecer o setor produtivo rural com inovação, sustentabilidade e valorização dos produtores da capital e de Rondônia
A Prefeitura de Porto Velho realizou, nesta quinta-feira (16), o lançamento oficial da Agrotec 2025 – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, um evento inédito que une inovação, conhecimento e oportunidades para o fortalecimento do setor produtivo rural.
A Agrotec será realizada de 13 a 16 de novembro, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e já é considerada um marco na agenda econômica e tecnológica da capital.
O evento surge como um espaço de integração entre produtores, empresas, instituições e o público em geral, com o objetivo de valorizar a agricultura familiar, promover a adoção de novas tecnologias e estimular o desenvolvimento sustentável do campo.
Após anos sem um evento com essa dimensão e visão moderna para o setor produtivo, a Agrotec 2025 surge como uma iniciativa que resgata e renova o compromisso da capital com o fortalecimento do campo, unindo novas tecnologias, inovação e troca de ideias.
A feira chega para valorizar a indústria, a agricultura familiar, o extrativismo e o artesanato, criando um ambiente que conecta produtores, empreendedores, lojas, fábricas e instituições financeiras, abrindo novas oportunidades e linhas de crédito favoráveis ao crescimento do setor.
O evento reunirá 86 espaços destinados às agroindústrias, que irão apresentar produtos derivados da agricultura familiar, como queijos, doces, cafés, embutidos e outros alimentos processados regionalmente.
A feira serve como instrumento de fortalecimento da economia , destacou Léo Moraes
A agricultura familiar terá uma presença expressiva, com 35 expositores apresentando produtos frescos e naturais, diretamente das propriedades rurais, fortalecendo a economia local e promovendo o consumo de produtos típicos da região.
A estrutura contará ainda com 15 estandes institucionais de órgãos públicos e entidades de apoio técnico e financeiro, 9 pavilhões temáticos voltados à inovação e sustentabilidade e 29 espaços comerciais para empresas do setor agropecuário, que vão expor máquinas, implementos e soluções inovadoras para o campo.
Valorização do produtor
Durante a solenidade, o prefeito Léo Moraes destacou a importância da feira como instrumento de fortalecimento da economia e valorização dos trabalhadores rurais. “A Agrotec vem para se estabelecer, se consolidar na nossa agenda oficial. Nós estamos falando num seminário, de feira, de simpósio, para a gente discutir todo o trabalho que é feito no campo, o nosso homem e a nossa mulher, que tanto produzem e que precisam ter essa vitrine de apresentação não só para o Estado, mas para toda a região Norte. A gente tem uma vocação natural”, afirmou o prefeito.
Rodrigo Ribeiro explicou que a feira tem como proposta principal aproximar o homem do campo das inovações tecnológicas
Além de promover o desenvolvimento rural, a Agrotec vai estimular a geração de renda e a permanência das famílias no campo, fomentando políticas públicas voltadas à inclusão social e à valorização do trabalho no meio rural.
Inovação e tecnologia
O secretário da Semagric (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Rodrigo Ribeiro, explicou que a feira tem como proposta principal aproximar o homem do campo das inovações tecnológicas e das oportunidades da cidade. “Essa primeira feira tecnológica, a Agrotec, tem o intuito de interligar o homem do campo com a cidade. Queremos fomentar o comércio e divulgar os produtos do município de Porto Velho. A expectativa é grande, a aceitação das empresas e das agroindústrias é muito positiva. Vamos começar com um potencial enorme, e esperamos colher bons frutos nos próximos anos”, disse o secretário.
Salatiel Rodrigues reforçou a importância da união entre o poder público, cooperativas e produtores rurais
Durante os quatro dias de evento, o público poderá participar de palestras, oficinas e rodadas de negócios, voltadas à capacitação técnica, à troca de experiências e à geração de novas oportunidades de negócios e parcerias para produtores e empreendedores.
Cooperativismo
O presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) – Rondônia, Salatiel Rodrigues, reforçou a importância da união entre o poder público, as cooperativas e os produtores rurais para o fortalecimento da cadeia produtiva. “Estamos organizando a cadeia produtiva do estado e da capital. Porto Velho produz muito e com qualidade. Precisamos industrializar nossa matéria-prima, gerar valor e renda. A OCB é parceira da Semagric e da Prefeitura, e participar dessa grande feira é essencial para fortalecer o cooperativismo e a produção local”, afirmou.
Cultura e identidade
Antônio Ferreira disse que também haverá celebração da cultura e das tradições regionais
A Agrotec 2025 também será um espaço de celebração da cultura e das tradições regionais. A programação contará com apresentações artísticas e musicais, coordenadas pela Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), que levará ao público o melhor da música e da arte local. “A Agrotec é o primeiro grande movimento que une tecnologia e produção agrícola. É uma ação importante do prefeito Léo Moraes, e nós, da Funcultural, estaremos presentes com nossos artistas, músicos e DJs, levando a parte cultural e artística da cidade de Porto Velho”, informou o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira.
Entre os destaques da programação estão o Desafio Rio Madeira Xtreme e a 10ª Corrida de Voadeiras, que acontecerão às margens do Rio Madeira, unindo esporte, tradição e turismo em um só evento.
Porto Velho no centro do agronegócio
Adélio Barofaldi afirma que a feira vai consolidar Porto Velho como referência no agronegócio
Para o presidente da Associação dos Pecuaristas de Rondônia (Apron), Adélio Barofaldi, a realização da feira é uma iniciativa fundamental para consolidar Porto Velho como um polo de referência no agronegócio. “Porto Velho é um grande hub de exportação, com cinco portos de soja e uma vocação natural para o agronegócio. Essa feira vem resgatar a importância da capital no eixo das grandes feiras e convenções. A Prefeitura está de parabéns pela iniciativa, porque a Agrotec vai mostrar o potencial que temos aqui”, afirmou Barofaldi.
Ao final do evento, acontecerá a premiação das 10 melhores agroindústrias participantes, reconhecendo o esforço, a qualidade e a inovação dos empreendedores rurais que se destacam pela excelência na produção e no desenvolvimento sustentável.
Futuro promissor do agro
Encerrando o lançamento, o prefeito Léo Moraes destacou que a feira representa o início de uma nova fase para o agro de Porto Velho e o compromisso da gestão com o setor produtivo. “Porto Velho é um celeiro de produção de grãos e tem um dos maiores rebanhos do país. Precisamos gerar valor agregado e industrializar. Essa política pública é fundamental para manter o dinheiro circulando no município e fortalecer nossos empreendedores. Estamos muito confiantes de que essa feira trará grandes resultados e marcará o início de uma nova fase para o agro de Porto Velho”, concluiu o prefeito.
Fotos: José Carlos
