Ação do governo de Rondônia promove visita técnica com estudantes às nascentes em recuperação no Parque dos Tanques, em Porto Velho

Com o intuito de sensibilizar estudantes sobre a importância da preservação ambiental, do uso sustentável da água e da recomposição da vegetação nativa, o governo de Rondônia realizou na sexta-feira (17), uma visita técnica às nascentes em recuperação no Parque dos Tanques, em Porto Velho, com alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mariana. Durante a visita, os alunos participaram de trilhas interpretativas, plantio simbólico de espécies nativas e rodas de conversa sobre boas práticas de preservação ambiental.
A ação foi promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Procuradoria Ambiental do Estado (órgão integrante da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RO) com a missão de exercer, com exclusividade, a representação judicial e a consultoria jurídica do estado em questões que versem sobre matéria ambiental), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), além da participação de uma empresa da área de refrigerantes.
Os alunos também receberam materiais educativos, participaram de registros fotográficos e de um momento de confraternização. A atividade reforça o compromisso das instituições parceiras em promover educação ambiental e conservação dos recursos naturais, fortalecendo a conexão da comunidade escolar com a proteção das nascentes e do meio ambiente.
Parceiros na ação, a Procuradoria Ambiental realizou palestra abordando a legislação ambiental e os instrumentos jurídicos de proteção do meio ambiente, enquanto a Defensoria Pública apresentou o Programa de Sustentabilidade e incentivou a cidadania ambiental entre os estudantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em ações de educação ambiental é investir no futuro do estado. “Quando envolvemos os jovens na preservação das nascentes, estamos formando uma geração mais consciente e comprometida com o desenvolvimento sustentável de Rondônia”, salientou.
A titular da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Sedam, Deigna Laís Oliviak, destacou a importância das ações. “Atividades como esta são fundamentais para estimular o aprendizado prático e vivencial, despertando nos estudantes o senso de responsabilidade ambiental e cidadania”.
Já o coordenador de floresta plantada da Sedam, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, falou acerca das orientações oferecidas. “Nosso objetivo é mostrar, na prática, como a recuperação e o monitoramento das nascentes contribuem para garantir a disponibilidade de água e a sustentabilidade dos ecossistemas locais”.
De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o Projeto Recuperar tem papel estratégico na preservação dos recursos naturais. “A recuperação das nascentes é um trabalho contínuo que depende da participação de todos. Ver os estudantes engajados nessas atividades reforça o papel da gestão estadual em unir conhecimento técnico e conscientização social para proteger nossos recursos naturais”, ressaltou.
