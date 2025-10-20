Ação da prefeitura de Porto Velho evita alagamento no cruzamento das avenidas Vieira Caúla e Mamoré

Publicada em 20/10/2025 às 11h38
Mesmo durante a forte chuva que atingiu Porto Velho neste último final de semana, os moradores e motoristas que precisaram trafegar pela região do cruzamento das avenidas Vieira Caúla e Mamoré se depararam com um novo cenário: o fim dos pontos de alagamento.
O trabalho da Prefeitura de Porto Velho vem sendo executado de forma planejada, com medidas eficientes e duradouras para solucionar problemas históricos que há décadas causam transtornos e prejuízos à população.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, as intervenções nessa região estão apenas começando, uma vez que muitas ruas com mais de 150 metros de extensão possuem apenas duas bocas de lobo, sem a estrutura necessária para a drenagem adequada da água.
No último final de semana, Porto Velho registrou volumes significativos de chuva
“É um trabalho contínuo para resolver problemas históricos, fazendo o básico, mas que nunca foi feito. Vai ter lugar que vai alagar? Sem dúvida, não resolveremos problemas de décadas do dia para a noite. Mas o trabalho é diário, feito com dedicação, criatividade e conectado com a realidade da população”, afirmou Léo Moraes.
A Prefeitura de Porto Velho já aprovou um investimento superior a R$ 200 milhões para a execução de drenagens profundas dentro do perímetro urbano municipal, garantindo, de forma definitiva, a retirada da capital rondoniense da lista das piores cidades em saneamento do Brasil.
Segundo a Defesa Civil, no último final de semana, Porto Velho registrou volumes significativos de chuva, totalizando 57,8 milímetros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!