Abertas inscrições para o Curso de Formação de Eletricistas exclusivo para Mulheres em Porto Velho

Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Eletricistas exclusivo para mulheres. A iniciativa, promovida pela Energisa Rondônia em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio do Sine Municipal, tem como objetivo capacitar mulheres para atuar em diversas funções relacionadas à eletricidade, promovendo a diversidade e a inclusão no mercado de trabalho.
A Energisa Rondônia é uma parceira ativa do Sine Municipal de Porto Velho, com histórico de colaboração em ações de empregabilidade e inclusão social, incluindo contratação de candidatos encaminhados pelo Sine e participação conjunta em feirões de emprego, reforçando o compromisso mútuo com o desenvolvimento profissional e econômico da população.
As aulas serão em parceria com o Senai e as vagas são limitadas. Vale destacar que o curso é gratuito e terá a duração de sete meses, com carga horária de 438 horas, e oferece aulas teóricas e práticas, realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, presencialmente em Porto Velho.
Para participar, é necessário:
-Ter mais de 18 anos;
-Ensino médio completo;
-CNH categoria B;
-Disponibilidade para frequentar as aulas no período noturno.
A iniciativa une o setor público e a iniciativa privada em ações que promovem capacitação profissional e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho, especialmente para grupos com menor representatividade, como as mulheres na área elétrica. As inscrições seguem até 31 de outubro de 2025, e devem ser feitas pelo site: grupoenergisa.gupy.io/jobs/10075769.
As selecionadas e aprovadas nas etapas de seleção serão avisadas para efetuar a matrícula. Caso alguma candidata desista, serão chamadas as que estiverem na lista de espera.
No fim do curso, a participante que tiver o desempenho satisfatório receberá um certificado e ficará no banco de talentos da Energisa e de suas prestadoras de serviços para participar de futuras oportunidades de trabalho.
