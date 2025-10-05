5ª Conferência Municipal de Cultura planeja e fortalece a articulação cultural em Porto Velho

Publicada em 20/10/2025 às 09h57
Representantes dos mais diversos movimentos culturais de Porto Velho enalteceram a gestão do prefeito Léo Moraes, por meio da Fundação Cultural do Município (Funcultural), pela forma como organizou e dialogou com o público-alvo durante a 5ª Conferência Municipal de Cultura, realizada na sexta-feira e sábado (17 e 18), no auditório do Sindicato dos Profissionais da Educação de Rondônia (Sintero).
“A conferência foi muito proveitosa, pois debatemos aspectos relevantes da nossa cultura que serão levados para as Conferências Estadual e Nacional. A iniciativa é relevante, pois a sociedade civil está se mobilizando para estabelecer um cronograma. Contamos com a participação de diversos setores da sociedade, tanto de órgãos governamentais quanto da sociedade civil, nessas discussões”, afirmou Carlos Barros, delegado do patrimônio material e imaterial.
O cantor e compositor Sílvio Santos Júnior (Silvinho), um dos grandes nomes da música regional, foi outro que participou da Conferência e gostou da forma como os trabalhos foram conduzidos pela Funcultural. “Para mim, um evento como este é fundamental para a organização das ações culturais. A representação da sociedade civil é legítima, pois as decisões tomadas em sua base refletem as necessidades da comunidade artística, englobando diversas áreas como dança, carnaval, música e artes plásticas, entre outras. Avalio o evento como positivo, embora observe que poderia haver maior participação de representantes”, disse.
POVOS INDÍGENAS
Como uma das representantes dos povos indígenas, Lucinara Migueleno (Waruã) disse que sua participação foi fundamental no grupo de articulações e ações, como forma de promover a inclusão dos povos tradicionais. Ela entende ser crucial aos indígenas que vivem em contextos urbanos a destinação de espaços apropriados para que possam expressar a sua cultura.
“Estamos em processo de revitalização da língua materna e necessitamos de locais para praticar nossas danças e compartilhar nossa cultura com a comunidade, a fim de ampliar o conhecimento sobre nossos costumes e tradições no cotidiano. Como liderança do povo Migueleno (Waruã) no contexto urbano, minha presença foi de grande importância”, avaliou.
FUNCULTURAL
O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira (Ferreirinha), informou que a Conferência contou com a participação de diversos grupos sociais, como indígenas, ribeirinhos, caboclos, moradores da periferia e produtores culturais de diferentes áreas, incluindo dança, música, teatro e literatura.
“Superou todas as nossas expectativas em relação ao número de participantes. Além dos representantes dos setores artísticos e culturais, como dança, teatro e demais segmentos, que costumam participar, notamos uma participação maior de outros setores da sociedade. Isso engrandece a gestão do prefeito Léo Moraes e demonstra que estamos no caminho certo para promover e fortalecer a arte e a cultura em Porto Velho”, afirmou.
EVENTO
A Conferência teve como objetivo promover um amplo debate sobre a maneira como a se faz cultura em Porto Velho, com o objetivo de valorizar e fortalecer a diversidade cultural, por meio de políticas públicas específicas e voltadas para o setor.
Na ocasião, também foi elaborado o Plano Municipal de Cultura, eleição e posse dos integrantes do Conselho Municipal de Cultura e discussão sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) -Lei Aldir Blanc).
Durante o evento também ocorreram apresentações culturais do Grupo Folclórico Karitiana, carimbó e capoeira. No sábado (18), uma noite festiva no Mercado Cultural, com muito samba, pagode e forró, marcou o encerramento da programação.
