Virgínia Fonseca rebate críticas sobre samba no pé: “Eu não fico brava”

Publicada em 30/09/2025 às 15h21
A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez as críticas que recebeu após sua coroação como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio. Durante uma live nesta terça-feira (30), ela disse que encara os comentários com leveza e explicou a polêmica sobre um movimento específico da performance.
Em conversa com a amiga Samara Pink, Virgínia afirmou que o passo em que agacha foi uma orientação de Luciene Santinha, responsável pelas passistas da escola. “Vocês ficavam bravos, mas eu não fico. Tem noção de que tá todo mundo fazendo [a agachadinha] há anos? É da escola, as passistas fazem. A Santinha me passou. Tem trechos que são coreografias. Eu fiz e agora todo mundo faz, entendeu?”, declarou.
A influenciadora foi coroada Rainha de Bateria há dez dias, em cerimônia realizada na quadra da agremiação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
No Carnaval 2026, a Grande Rio levará para a Sapucaí o enredo “A Nação do Mangue”, inspirado no movimento manguebeat, desenvolvido pelo carnavalesco e artista plástico Antonio Gonzaga.
