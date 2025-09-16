 Vilhena: Minha Cidade Tem História” é selecionado para a fase final do 15º Prêmio Ação Destaque 2025 da Editora Opet

Publicada em 16/09/2025 às 08h37
Na manhã desta sexta-feira, 12 de setembro, o documentário “Vilhena: Minha Cidade Tem História”, desenvolvido pela Escola Municipal Felipe Rocha em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), foi selecionado para a fase final do 15º Prêmio Ação Destaque 2025, da Editora Opet.
A premiação nacional reconhece práticas pedagógicas inovadoras e, neste ano, recebeu 140 projetos na primeira etapa, dos quais apenas 28 avançaram para a grande final, que será realizada em outubro, em Curitiba.
O projeto interdisciplinar, idealizado pela professora Josy Mary da Rocha Golfetto, vem sendo aplicado nas salas de aula desde 2018. Em 2025, ganhou uma nova versão com a produção do documentário educativo.
A iniciativa, baseada nos materiais da Editora Opet, trabalha conteúdos de Língua Portuguesa, História e Geografia de forma lúdica e significativa, despertando nos alunos o interesse pela história, cultura e administração pública de Vilhena.
No dia 17 de junho, os 26 alunos do 3º ano participaram de uma visita ao Museu Casa de Rondon, onde vivenciaram experiências práticas e atuaram como protagonistas nas gravações do curta. O resultado foi apresentado oficialmente em 16 de julho, durante uma sessão especial realizada na Câmara Municipal de Vereadores.
Com o reconhecimento da Editora Opet, o projeto de Vilhena se destaca no cenário nacional como exemplo de educação transformadora e valorização da identidade local
