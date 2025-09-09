Viih Tube desabafa após primeira aplicação de botox: “Coisa esquisita”

Publicada em 09/09/2025 às 14h28
Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira (9) para compartilhar com os seguidores sua experiência ao fazer botox pela primeira vez. Aos 25 anos, a influenciadora contou que não aprovou o resultado e mostrou que não conseguia franzir a testa. Com informações da CNN Brasil.
“Deixa eu falar um negócio sério com vocês, por que gostam de fazer botox. Primeira vez que eu fiz, eu não consigo ter expressão. Vou tentar”, disse, ao tentar se movimentar diante da câmera. “A testa não faz. Gostei de botox não, coisa esquisita, não mexe”, completou.
A ex-BBB está em viagem pela África acompanhada do marido, Eliezer, e de um casal de amigos. Esta é a primeira vez que viaja sem os filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses. Ela afirmou estar tranquila, apesar do “sentimento doido” de deixá-los aos cuidados da família e das babás.
Na última sexta-feira (5), Viih relatou que, durante sua ausência, o filho caçula deu os primeiros passos. “Meu Deus, 9 meses, como assim ele vai andar e eu não tô lá?”, lamentou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!