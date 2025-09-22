“Um homem debilitado, irreconhecível”: Bruno Scheid relata visita a Bolsonaro em prisão domiciliar

Publicada em 22/09/2025 às 09h44
PORTO VELHO (RO) - O pecuarista Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia e pré-candidato ao Senado, publicou vídeo em suas redes sociais comentando a visita que fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.
Scheid afirmou ter encontrado Bolsonaro em uma condição de saúde delicada, com dificuldades para falar e episódios constantes de soluço. “Um homem debilitado e, infelizmente, com muito soluço, diferente daquilo que eu conheço nos últimos anos. Mas alguém irreconhecível, com todos os problemas que tem. A dificuldade da fala, o soluço, vai, volta, tem que falar o mínimo possível. O presidente requer cuidados especiais, ele precisa de fato das nossas orações”, disse.
O dirigente do PL defendeu o avanço do processo de anistia, afirmando: “É uma forma de resolver todo esse problema, pacificar o país de uma vez por todas, tirar esse cara que não cometeu crime algum da situação que vive hoje, que não é boa, que não é confortável, no sentido de que ele não tem condição de saúde para viver o que está vivendo”. Segundo Scheid, essa seria a saída para encerrar a atual crise política e garantir a liberdade do ex-presidente.
ASSISTA:
Comentários
INACIO AZEVEDO DA SILVA 22/09/2025 - 13:25
Bolsonaro “debilitado”? (é um adjetivo que descreve algo ou alguém que perdeu a força, o vigor ou a saúde, podendo ser físico, mental ou emocionalmente. Também pode significar estar desanimado ou enfraquecido, como num estado de fragilidade ou precariedade) querendo anistia pelos crimes que cometeu. Só na cabeça de uma pessoa dessa, que ele merece anistia. Quer que ele não pague pelos crimes cometido na época da pandemia de COVID19, que levou a óbito mais de 700.000 pessoas? Que ele não responda pelo processo de coação à justiça e pela intervenção dos USA no Brasil? Ou ainda? Trama golpista (condenado 27 anos de prisão); Coação na trama golpista; Joias “doadas” pelos Sauditas, país que comprou nosso petróleo a preço de banana; Vacinas (inquérito aberto recentemente); Abin paralela;Vazamento de dados sigilosos;CPI da Covid (inquérito aberto);Interferência na PF; Inquérito das Fake News; Milícias digitais; Atuação junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo. SEM ANISTIA pre-candidato do PL ao Senado.
O engraçado, é que o 'meliante' ainda está em prisão domiciliar, e que domicílio né? No Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, área nobre da capital federal. Aí, eu fico imaginando quando ele tiver que cumprir a pena que foi condenado, em uma cela ou presídio militar, o que é o mais provável. Agora, uma pergunta: Se uma pessoa com crise de soluços, morrer de um soluço grande, e SOLUÇÃO???