“Um homem debilitado, irreconhecível”: Bruno Scheid relata visita a Bolsonaro em prisão domiciliar
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 22/09/2025 às 09h44
Nos acompanhe pelo Google News

PORTO VELHO (RO) - O pecuarista Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia e pré-candidato ao Senado, publicou vídeo em suas redes sociais comentando a visita que fez ao ex-presidente Jair Bolsonaro, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.

Scheid afirmou ter encontrado Bolsonaro em uma condição de saúde delicada, com dificuldades para falar e episódios constantes de soluço. “Um homem debilitado e, infelizmente, com muito soluço, diferente daquilo que eu conheço nos últimos anos. Mas alguém irreconhecível, com todos os problemas que tem. A dificuldade da fala, o soluço, vai, volta, tem que falar o mínimo possível. O presidente requer cuidados especiais, ele precisa de fato das nossas orações”, disse.

O dirigente do PL defendeu o avanço do processo de anistia, afirmando: “É uma forma de resolver todo esse problema, pacificar o país de uma vez por todas, tirar esse cara que não cometeu crime algum da situação que vive hoje, que não é boa, que não é confortável, no sentido de que ele não tem condição de saúde para viver o que está vivendo”. Segundo Scheid, essa seria a saída para encerrar a atual crise política e garantir a liberdade do ex-presidente.

ASSISTA:

 

Bruno Scheid Bolsonaro prisão domiciliar anistia PL Rondônia pré-candidato ao Senado saúde debilitada irreconhecível apoio político crise política
Imprimir imprimir