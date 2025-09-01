Publicada em 01/09/2025 às 11h14
O governador, coronel Marcos Rocha, inaugurou na última sexta-feira (29), uma unidade do “Tudo Aqui”, no Cacoal Shopping. A instalação da entidade atende uma reivindicação feita pelo deputado estadual Cirone Deiró, em nome de empresários locais. A maior parte dos serviços serão oferecidos no horário das 8 às 14h, mas a entidade permanecerá aberta ao público até às 18h, de segunda a sexta-feira.
O Tudo Aqui reúne a oferta de diversos serviços públicos, como emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho e alvarás, acesso a programas sociais e outros atendimentos. Deverá haver o funcionamento, no mesmo espaço, de instituições como defensoria pública, SINE, PROCON, IPERON, IICC, Junta Militar, Correios e Balcão Multiserviços.
A inauguração da unidade contou com a presença do governador, do prefeito Adailton Fúria, do vice-Tony Pablo, dos deputados estaduais Cirone Deiró e Cássio Góes, do presidente da Câmara Municipal Gimenez Fritz, vereadores, secretários estaduais e municipais, dos proprietários do Cacoal Shopping, Ivan Carlos Garcia Caramori e Davina Celestina Pizzaia Caramori, além de representantes de diversos segmentos sociais do município. “É mais um serviço oferecido pelo Governo do Estado, em parceria com o Cacoal Shopping, com o objetivo de facilitar a vida da população”, explicou Marcos Rocha.
O trabalho de instalação da instituição foi coordenado pela Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp). “Esta unidade funcionará como um pólo de atendimento, com toda a estrutura necessária para atender bem a população”, disse a superintendente Semáyra Gomes do Nascimento.
O deputado Cirone Deiró explicou que fez a reivindicação ao governador, após reunião realizada com representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC). Ele destacou o empenho do governador e de toda a equipe da Sugesp, no trabalho de implantação da unidade. “A partir de agora, a população de Cacoal e região será atendida com uma grande oferta de serviços públicos, num mesmo local, além de poder desfrutar da bela estrutura oferecida pelo Cacoal Shopping”, disse. O deputado também elogiou o empreendedorismo do casal Ivan e Davina, proprietários do empreendimento.
