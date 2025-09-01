ATENDIMENTOS

Tudo Aqui em Cacoal: Instalação é uma reivindicação do deputado Cirone Deiró em nome dos empresários locais

Tudo Aqui reúne a oferta de diversos serviços públicos, como emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho e alvarás, acesso a programas sociais e outros atendimentos