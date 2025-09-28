Tentativa de assalto termina com suspeito morto após abordagem a policial

Publicada em 28/09/2025 às 10h00
Na madrugada deste domingo (28), um homem ainda não identificado morreu após tentar realizar um assalto contra um policial militar que estava de folga. O caso aconteceu na Rua Granada, próximo à Avenida Raimundo Cantuária, no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas, o policial seguia em uma motocicleta com sua esposa na garupa, a caminho de casa, quando foi surpreendido por dois indivíduos que também estavam em uma moto. Um deles, armado, teria anunciado o assalto ainda com o veículo em movimento.
O militar parou a motocicleta e reagiu rapidamente, sacando sua arma e efetuando disparos contra os suspeitos. O condutor da moto usada no crime acabou sendo atingido e morreu no local. O comparsa conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no endereço, encontrou o suspeito já sem vida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e confirmou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Técnica e, posteriormente, o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML).
As autoridades seguem com as investigações para tentar identificar o homem morto e localizar o segundo envolvido na ocorrência.
