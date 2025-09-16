Sustentabidade Social: Rondônia ocupa 1º lugar no ranking com melhor qualidade de vida na região Norte

Publicada em 16/09/2025 às 08h47
A qualidade de vida em Rondônia está avançando e já se destaca como a melhor da região Norte e a 12ª do Brasil em sustentabilidade social. É o que revela o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado na sexta-feira (12), pelo Centro de Liderança Pública (CLP), referente ao pilar de Sustentabilidade Social. O resultado aponta a eficiência do governo de Rondônia em reduzir vulnerabilidades e garantir uma vida mais digna e próspera para a população rondoniense.
A pontuação no ranking considera indicadores de saúde, pobreza, condições de moradia, saneamento básico e oportunidade de trabalho e indica que o governo de Rondônia vem aplicando políticas públicas que ajudam a gerar bem-estar social e progresso.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a conquista reflete o esforço conjunto do governo do estado e a população de tornar Rondônia o melhor estado para viver e se trabalhar. “O governo de Rondônia vem conquistando índices inéditos que colocam o estado em destaque no Brasil, com um ambiente cheio de oportunidades, sendo a segunda menor taxa de desemprego do país; atrativo para negócios, com recorde de exportações e cadeias produtivas sustentáveis e premiadas. E, agora a conquista de liderança no norte do país com melhor índice de sustentabilidade social, mostrando que as políticas públicas implementadas faz um combate eficiente da vulnerabilidade social, dando condições para o bem-estar da população.”
A titular da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha explicou que o enfrentamento da vulnerabilidade social em Rondônia é feito com ações estratégicas, voltadas para os 52 municípios refletindo os indicadores positivos de bem-estar social.
“Em Rondônia fortalecemos os programas e ações para acolher e ajudar a população a vencer suas vulnerabilidades, e alcançar uma melhor qualidade de vida, desde refeições a custo de R$ 2 a auxílio financeiro para moradias e, isso tem transformado Rondônia em um lugar melhor para se viver no Brasil”, enfatiza.
Entre os programas da Seas, destacam-se:
Programa Vencer é uma das políticas públicas do Governo de Rondônia para melhoria da qualidade de vida da população por meio da capacitação gratuita
Programa Prato Fácil – fornecimento de refeições saudáveis e nutritivas ao custo de apenas R$ 2;
Programa Mamãe Cheguei – acompanhamento do pré-natal e entrega gratuita de kit enxoval com itens para o recém-nascido;
Programa Vencer – capacitação gratuita para uma melhor colocação no mercado de trabalho ou para empreender;
Programa Meu Sonho – auxílio de até R$ 30 mil para aquisição da casa própria;
Programa Rondônia Cidadã – acesso a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, entre outros, por meio de ações itinerantes nos municípios aos fins de semana;
Programa Crescendo Bem – auxílio financeiro no valor de R$ 100 mensais e acompanhamento voltado a fortalecer a primeira infância das crianças;
Programa Mulher Protegida – auxílio financeiro de R$ 600; assistência e acompanhamento psicossocial; cursos de capacitação ou aperfeiçoamento profissional para mulheres ou meninas vítimas de violência doméstica e familiar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!