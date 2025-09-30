Suspeito de homicídio em Ji-Paraná é preso poucas horas após o crime

Publicada em 30/09/2025 às 08h50
Na manhã desta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de homicídio qualificado no bairro Milão, em Ji-Paraná. A vítima, uma mulher de 37 anos, foi encontrada sem vida dentro da própria residência, com perfurações no tórax e uma lâmina cravada no pescoço.
Segundo relatos de vizinhos, gritos e barulhos vindos da casa chamaram a atenção, motivando a denúncia às autoridades. No local, os militares constataram a cena do crime, que apresentava sinais de luta corporal e resistência.
Informações repassadas por familiares e vizinhos ajudaram a levantar suspeitas sobre uma pessoa próxima à vítima. Um áudio enviado por aplicativo de mensagens, momentos antes do crime, também foi considerado peça-chave para a investigação.
Com base nos indícios, as Polícias Militar e Civil iniciaram uma força-tarefa de buscas. Após diligências intensas, o suspeito foi localizado no bairro Jorge Teixeira. Durante a abordagem, confessou espontaneamente a autoria do crime.
Na casa dele, foram encontrados objetos da vítima e roupas com manchas de sangue compatíveis, que foram apreendidos como provas. O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
A rápida resposta da Polícia Militar foi destacada, desde a preservação da cena do crime até a captura do autor, garantindo a coleta de provas e o encaminhamento do caso às autoridades competentes.
