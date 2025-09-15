Semusa capacita 130 servidores da Educação em ação piloto nas escolas de Porto Velho

Publicada em 15/09/2025 às 16h11
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) concluiu, recentemente, a capacitação de 130 servidores da Educação em primeiros socorros, em uma ação piloto realizada por meio da Unidade de Saúde da Família (USF) Renato Medeiros, em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa segue as diretrizes da Lei Lucas, que estabelece a obrigatoriedade do treinamento de profissionais da Educação para atuação em situações de emergência.
A formação foi realizada nas escolas Capitão Cláudio, Raimundo Agostinho, Pequeno Mestre e Manoel Aparício, todas localizadas na área de abrangência da USF Renato Medeiros. Os participantes receberam aulas teóricas e práticas, com foco nos procedimentos básicos de atendimento a emergências em ambiente escolar.
De acordo com Raimunda Franklin, diretora da unidade, a ação foi desenvolvida como uma experiência piloto exitosa, com o objetivo de ser replicada em outras instituições de ensino do município. “A proposta visa fortalecer a integração entre os setores da saúde e da educação, promovendo maior segurança e preparo no ambiente escolar”, pontuou.
Para Raimunda Franklin, a ação foi desenvolvida como uma experiência piloto exitosa
A coordenadora do Programa Saúde na Escola pela Semusa, Maria de Lourdes, destacou a relevância estratégica da iniciativa. “Essa capacitação é um passo fundamental na prevenção de acidentes nas escolas. Quando qualificamos os servidores, estamos promovendo saúde, segurança e cidadania dentro do ambiente escolar”, afirmou.
Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Capitão Cláudio, mais de 20 servidores foram capacitados. Para o diretor da unidade, Vanderlei dos Santos, a ação representa um avanço significativo. “Ao todo, só na nossa escola, 28 profissionais foram qualificados. Essa parceria precisa ser fortalecida cada vez mais. Tudo o que contribui para o bem-estar dos alunos e da comunidade deve ser valorizado”, declarou.
José Orlando reforçou o impacto da capacitação na rotina profissional
Participante da formação, o professor José Orlando reforçou o impacto da capacitação na rotina profissional. “Trabalhamos com alunos de diferentes idades e precisamos estar preparados para agir em situações de risco. A Lei Lucas vem para somar aos nossos conhecimentos e nos capacita para tomar decisões corretas em casos de emergência”, disse.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reiterou o compromisso da gestão com a segurança da comunidade escolar. “É fundamental que os servidores tenham noções básicas de primeiros socorros. Esse preparo pode salvar vidas e garantir mais tranquilidade no ambiente escolar”, afirmou.
A capacitação integra as ações do Programa Saúde na Escola e reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da saúde, a prevenção de acidentes e o bem-estar de estudantes e profissionais da rede pública de ensino.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!