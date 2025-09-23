Secretaria de Desenvolvimento Social abre inscrições para processo seletivo emergencial

Publicada em 23/09/2025 às 14h29
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, abriu nesta terça-feira, 23, as inscrições para o processo seletivo emergencial simplificado para o cargo de entrevistador social/operador do programa PROCAD SUAS, com carga horária de 40 horas.
