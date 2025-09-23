Secretaria de Desenvolvimento Social abre inscrições para processo seletivo emergencial
Por ASSESSORIA
Publicada em 23/09/2025 às 14h29
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, abriu nesta terça-feira, 23, as inscrições para o processo seletivo emergencial simplificado para o cargo de entrevistador social/operador do programa PROCAD SUAS, com carga horária de 40 horas.

 , entrando no link  https://transparencia.jaru.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/testeseletivo/index.php?link=modulos/testeseletivo/detalhe_seletivo&id=60 . Tanto a inscrição quanto o envio de documentos para a Comissão de Avaliação deverá ser feita por meio de processo eletrônico.

O edital completo do processo seletivo pode ser acessado por meio do link https://jaru.ro.gov.br/wp-content/uploads/2025/09/processo_seletivo_emergencial_simplificado_010_semdes_2025_original.pdf

