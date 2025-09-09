Sébastian Lecornu é nomeado novo primeiro-ministro da França por Macron

Publicada em 09/09/2025 às 15h44
O ministro da Defesa Sébastien Lecornu vai substituir François Bayrou, que renunciou nesta terça-feira (9). Lecornu é o quinto premiê do segundo mandato de Macron, que começou em 2022. Ex-conservador, ele se juntou ao movimento centrista de Macron em 2017.
O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou, nesta terça-feira (9), o ministro da Defesa Sébastien Lecornu como novo primeiro-ministro da França. Lecornu substitui François Bayrou, que renunciou o cargo nesta terça-feira(9), após nove meses de gestão.
É a quinta vez que Macron anuncia um novo premiê desde o início do seu segundo mandato, que começou em 2022. A instabilidade no governo se deve, principalmente, a uma grande crise econômica no país: nenhum outro país da União Europeia (UE) está tão endividado em termos absolutos quanto a França.
Crise na França pode se alastrar e impactar União Europeia?
Lecornu, de 39 anos, é o ministro da Defesa mais jovem da história francesa e idealizador de um grande reforço militar até 2030, impulsionado pela guerra da Rússia na Ucrânia.
Ex-conservador que se juntou ao movimento centrista de Macron em 2017, ocupou cargos em governos locais, territórios ultramarinos e durante o "grande debate" dos coletes amarelos de Macron, onde ajudou a controlar a revolta popular por meio do diálogo.
A escolha reflete o instinto de Macron de recompensar a lealdade, mas também representa a busca por continuidade, após sucessivos impasses orçamentários que derrubaram seus antecessores e deixaram a França sem rumo.
Os legisladores derrubaram François Bayrou e seu governo em um voto de confiança na última segunda-feira (8), em meio a uma nova crise na segunda maior economia da Europa.
Bayrou apostou que os parlamentares apoiariam sua visão de que a França deve cortar os gastos públicos para conter sua enorme dívida pública. Em vez disso, eles aproveitaram a votação para se unir contra o centrista de 74 anos, nomeado por Macron em dezembro passado.
