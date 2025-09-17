Rondônia marca presença na Equipotel com apoio do Sebrae em Rondônia

Publicada em 17/09/2025 às 15h46
O Sebrae em Rondônia proporcionou a participação de empresários do setor hoteleiro do estado na Equipotel, considerada a maior feira da América Latina voltada ao segmento de hospitalidade. O evento acontece de 16 a 19 de setembro, realizado em São Paulo, reúne fornecedores, novas tecnologias e inovações que movimentam o setor hoteleiro no país e no mundo.
Os empresários contemplados são de diferentes municípios rondonienses: Espigão do Oeste, Cacoal, Jaru, Alta Floresta, Chupinguaia e Ji-Paraná. Durante a feira, eles têm a oportunidade de conhecer as principais tendências do mercado, ampliar sua rede de contatos e participar de palestras com especialistas renomados.
A Equipotel é reconhecida como o único evento do Brasil que reúne, em um só espaço, soluções inovadoras para todo o mercado de hospitalidade. Referência nacional na geração de negócios, a feira é um ponto de encontro para profissionais de hotéis, pousadas, resorts, bares, restaurantes, spas e demais setores ligados ao bem-estar e à arte de receber bem. Com foco em inovação, gestão e atendimento ao cliente, a Equipotel se consolida como o destino certo para quem busca produtos, serviços e tendências que transformam a experiência da hospitalidade.
Durante a missão empresarial, os hoteleiros rondonienses também terão a oportunidade de conhecer a Escola de Hotelaria do Senac/SP, referência nacional e internacional na formação de profissionais do setor. A instituição oferece cursos técnicos e superiores nas áreas de hotelaria, gastronomia, lazer e eventos, utilizando como diferencial a prática em um hotel-escola de luxo. O modelo permite ao estudante vivenciar a rotina da profissão, unindo teoria e prática com foco em ética, sustentabilidade e inovação.
Com a iniciativa, o Sebrae em Rondônia reforça seu compromisso em apoiar a modernização e a competitividade das empresas do setor hoteleiro em Rondônia, incentivando a adoção de inovações e boas práticas de gestão.
