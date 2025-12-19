Democratas pedem a Trump que desista de tarifaço ao Brasil e repudiam tentativas de minar a democracia brasileira

Publicada em 19/12/2025 às 15h29
Democratas do Congresso dos Estados Unidos pediram ao presidente Donald Trump nesta sexta-feira (19) que desista do tarifaço imposto ao Brasil e adote ações que aprofundem as relações com o país.
O pedido ocorreu em uma carta assinada por 50 congressistas do Partido Democrata, oposição a Trump, endereçada ao presidente americano. O documento é datado de quinta-feira, mas será publicado nesta sexta.
"Em vez de adotar uma política comercial punitiva equivocada e autodestrutiva com o Brasil, pedimos que vocês trabalhem com o país para promover uma agenda comercial que avance o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental e os direitos dos trabalhadores. Acreditamos que o Brasil é um parceiro importante para os Estados Unidos na América Latina e encorajamos vocês a aprofundar a cooperação com o Brasil", afirmaram os democratas na carta.
Os democratas acusaram Trump de fazer "uso indevido e ilegal" da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) para aplicar as tarifas ao Brasil. Violar a IEEPA pode acarretar penalidades civis e criminais, que variam de multas até prisão, dependendo da gravidade da infração. Apesar disso, o presidente goza de imunidade da Suprema Corte para ações oficiais à frente da Casa Branca.
Na carta, os políticos também voltaram a criticar os argumentos utilizados pelo governo Trump para aplicar o tarifaço ao Brasil, entre eles a acusação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro estaria sendo perseguido pela Justiça brasileira. Segundo os democratas, com essa ação, Donald Trump "tentou minar a democracia brasileira".
"Condenamos suas múltiplas e sem precedentes tentativas de minar a democracia no Brasil e seus esforços fracassados para proteger o ex-presidente brasileiro Bolsonaro de ser responsabilizado por tentar um golpe. (...) Suas políticas em relação ao Brasil só prejudicaram a liderança dos EUA na região. (...) As tarifas aceleraram os esforços do Brasil e outros países a se distanciarem dos EUA, e a China rapidamente aproveitou a oportunidade para se colocar como 'defensor' do Sul global", afirmaram.
O tom é similar de outras cartas enviadas pelos democratas a Trump neste ano: em setembro, disseram que o presidente dos EUA utiliza tarifas para "defender colega golpista", em referência a Bolsonaro; e em julho, acusaram o republicano de "claro abuso de poder" com o tarifaço.
Mesmo com a pressão de Trump, Bolsonaro foi condenado pelo STF, em setembro, a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Ele está preso na sede da PF em Brasília desde o final de novembro. Em dezembro, o Congresso brasileiro aprovou o PL da Dosimetria, que prevê reduzir drasticamente as penas recebidas pelos golpistas condenados.
