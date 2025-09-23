Rolim de Moura dá ordem de serviço para construção da nova sede do Conselho Tutelar

Publicada em 23/09/2025 às 14h47
A Prefeitura de Rolim de Moura oficializou nesta segunda-feira, 22 de setembro, a ordem de serviço para a construção da nova sede do Conselho Tutelar do município. A obra será executada pela empresa Frimon Construções, com investimento de R$ 502.357,40 e prazo de 150 dias para conclusão. A nova sede será construída na Avenida São Paulo, no bairro Beira Rio, próximo à praça Ceu. Oferecerá melhores condições de trabalho aos conselheiros tutelares, além de um ambiente mais acolhedor para crianças, adolescentes e famílias que buscam atendimento.
O prefeito Aldo Júlio ressaltou a importância da obra para a rede de proteção social do município. “A construção da nova sede do Conselho Tutelar representa um avanço significativo para Rolim de Moura. Vamos garantir um espaço mais adequado e digno para os conselheiros desempenharem suas funções, o que resulta em mais eficiência na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha e toda a equipe do Governo de Rondônia por atenderem ao nosso pedido e viabilizarem os recursos para esta obra tão importante”, declarou o prefeito.
A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, também comemorou a assinatura da ordem de serviço e destacou a parceria com o Estado. “Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto e da sensibilidade da secretária da SEAS, Luana Rocha, que compreendeu a necessidade do município e nos deu todo o suporte para que esse projeto saísse do papel. Com a nova sede, vamos proporcionar melhores condições de trabalho para os conselheiros tutelares e garantir um atendimento mais humanizado para a população”, afirmou a secretária.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!