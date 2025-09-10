Ratinho revela maior arrependimento da carreira: “Devia ter ficado quieto”

Publicada em 10/09/2025 às 15h32
O apresentador Ratinho, que soma 27 anos no SBT, abriu o coração ao falar sobre um episódio que considera o maior erro de sua trajetória. A revelação foi feita durante a exibição do documentário Ratinho Sem Filtro, lançado na noite de terça-feira (9). Com informações da Revista Caras.
Ele relembrou o sequestro de Wellington Camargo, irmão dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, ocorrido em 1998. Na época, Ratinho propôs em rede nacional uma campanha de arrecadação por telefone para ajudar a custear o valor do resgate.
Segundo o apresentador, a iniciativa, embora bem-intencionada, acabou sendo mal recebida pelos sertanejos. “Eu conhecia os sequestradores, eram violentos e criaram fama no meu estado (Paraná). Então falei na televisão que fazia uma campanha e arrecadava o que eles pediam. O Zezé e o Luciano, principalmente o Luciano, ficaram ofendidos. Eu fiquei com medo, mas eu devia ter ficado quieto. Foi um erro. Eu pedi desculpas e ficou tudo certo depois”, contou no documentário.
Ratinho destacou que o episódio marcou sua carreira e se tornou o maior arrependimento em sua longa passagem pela emissora.
