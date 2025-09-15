PREVISÃO DO TEMPO: chuvas continuam no Norte nesta segunda-feira (15)

Publicada em 15/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte nesta segunda-feira (15) é de chuva na maioria dos estados.
No Amazonas e Pará, são esperadas de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. O mesmo acontece no sul de Roraima e Acre. Em Rondônia e no Amapá, céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Já no Tocantins, tempo firme com predomínio de sol e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 24°C, em Belém e Porto Velho. Já a máxima prevista é de 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
