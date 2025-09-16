Prefeitura de Porto Velho realiza obra de drenagem na avenida Raimundo Cantuária, zona Leste da cidade

Publicada em 16/09/2025 às 08h57
Atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da zona Leste da capital, na avenida Raimundo Cantuária, bairro Jardim Santana, a Prefeitura de Porto Velho realiza uma grande obra de drenagem na região para resolver os constantes problemas de alagamentos.
O serviço é realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). As obras têm como objetivo proporcionar melhor qualidade de vida para os moradores, além de otimizar o tráfego de veículos no período chuvoso, dando mais segurança aos motoristas e ainda evitar alagamentos na via e nas residências.
A Seinfra realizou os trabalhos em vários cruzamentos. A equipe concluiu o serviço no cruzamento da avenida Raimundo Cantuária com rua Iporá. Vale destacar que a rede de drenagem consiste em um processo de controle e gerenciamento das águas das chuvas, tendo como finalidade minimizar os problemas que esses excessos podem causar.
“Em período de chuva alaga muito nessa região e compromete também o trânsito, além, é claro, do risco de enchentes. Por isso estamos fazendo uma drenagem na região, porque aqui alagava. Ali na Escola Ulisses Guimarães era o local onde mais alagava. E agora já terminamos a central e estamos fazendo as bocas de lobo e outros detalhes”, disse o encarregado de campo da Seinfra, Félix Bonfim.
Ainda de acordo com a Seinfra foram colocadas manilhas e central de cerca de 60 centímetros. A avenida foi asfaltada em outras gestões, mas sem drenagem adequada, gerando assim prejuízos e transtornos aos moradores do Jardim Santana. Com esse novo serviço realizado pela Prefeitura, deve acabar os alagamentos, elevar a valorização do bairro e a qualidade de vida da população.
“A gente não quer só pavimentar a avenida Raimundo Cantuária, mas sim fazer um grande sistema de drenagem para evitar novos alagamentos. Já foram realizados em vários pontos da via e vamos seguir até concluir esse trecho. Esse trabalho visa melhor a região, evitando transtorno à população”, disse Thiago Cantanhede, secretário Seinfra.
A Prefeitura de Porto Velho segue com diversas frentes de trabalhos com obras importantes para a manutenção do sistema de drenagem, facilitando o escoamento de águas pluviais. Esses trabalhos proporcionarão a qualidade de vida à população aguardada há anos.
