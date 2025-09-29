Prefeitura de Ji-Paraná realiza rebaixamento de morros e cascalhamento na Linha 206

Publicada em 29/09/2025 às 14h36
Na última semana de setembro, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), com as recomendações do prefeito Affonso Cândido (PL), conclui o trabalho de recuperação na Linha 206. O investimento tem como objetivo melhorar o escoamento da produção agrícola e atender a população, que há mais de dez anos aguardava por uma solução definitiva.
O serviço de rebaixamento de morros e cascalhamento foi essencial para resolver um problema antigo, principalmente durante o inverno, quando os produtores ficavam isolados devido à dificuldade dos veículos em subir as ladeiras. Com as obras, moradores e usuários da Linha ganham mais segurança e conforto.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido, a Secretaria de Obras tem trabalhado intensamente para aproveitar o período de estiagem. “Estamos executando toda a extensão da Linha 206, com rebaixamento de morros, patrolamento e cascalhamento. Essas ações visam garantir mais segurança aos produtores, melhorar o acesso para o escoamento da produção e oferecer melhores condições para o transporte escolar”, destacou o prefeito.
O morador José Luiz ressaltou que nunca havia visto esse tipo de trabalho na região. “Foram muitos anos de espera e sofrimento. Os morros eram muito íngremes e, agora, com o rebaixamento, o deslocamento ficou mais rápido e o escoamento da produção, facilitado”, afirmou.
Já o produtor rural Josué Bispo agradeceu a iniciativa: “Agradecemos a toda a equipe da Prefeitura por esse trabalho. Quando cheguei aqui, era apenas uma picada. A estrada foi aberta, mas esquecida. Não esperávamos ser contemplados, mas agora nosso momento chegou e estamos satisfeitos”, disse.
A Semosp informou que o município de Ji-Paraná possui cerca de 700 quilômetros de estradas rurais, divididas em quatro setores: Gleba G, Itapirema, Setor das Duzentos e Riachuelo, este último com aproximadamente 300 quilômetros de estradas. Todas essas regiões necessitam de constantes ações de manutenção e recuperação.
