Ponta do Abunã terá 1ª corrida “Mavie Running” em 25 de outubro, com apoio do deputado Edevaldo Neves

Publicada em 19/09/2025 às 13h50
Porto Velho, RO – O distrito de Nova Califórnia sediará, no dia 25 de outubro, a Mavie Running – 1ª Corrida da Ponta do Abunã. A programação prevê a corrida kids às 17h e a prova principal às 18h. O evento é organizado por Cristieli Corrêa e Maiza Nogueira.
O deputado Edevaldo Neves informou estar em Nova Califórnia, Rondônia, Brasil, há “2 h”, e declarou apoio e patrocínio à iniciativa. “Já estou no ritmo para a Mavie Running – 1ª Corrida da Ponta do Abunã!”, afirmou. Segundo ele, a ação “incentiva o esporte e fortalece ainda mais a região da Ponta do Abunã”.
De acordo com a divulgação, as organizadoras citam o esporte como ferramenta de integração, lazer e qualidade de vida. O comunicado convida o público: “Anota na agenda, prepara o tênis e vem correr com a gente!”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!