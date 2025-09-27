Polícia Militar prende dupla após furto em residência no bairro Cidade Alta

Por Rondonianews.com
Publicada em 27/09/2025 às 11h01
Publicada em 27/09/2025 às 11h01
Nesta sexta-feira (26), a Polícia Militar de Rolim de Moura prendeu dois indivíduos suspeitos de praticarem furto em uma residência localizada no bairro Cidade Alta.
De acordo com informações, populares avistaram a dupla retirando objetos do imóvel e acionaram imediatamente a PM. A guarnição chegou rapidamente ao local e conseguiu abordar os suspeitos, que ainda estavam com os pertences da vítima.
Diante da situação, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos para a UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública), juntamente com os objetos recuperados.
A ação foi possível graças ao apoio da comunidade, que denunciou o crime em andamento e contribuiu para que a polícia agisse de forma eficaz.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!