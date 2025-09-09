“Parecia que éramos primos”: Whindersson detalha separação de Luísa Sonza

Publicada em 09/09/2025 às 10h26
Whindersson Nunes abriu o jogo sobre o fim do casamento com Luísa Sonza durante entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, exibido nesta segunda-feira (8). O humorista contou que chegou a questionar a ex-mulher sobre os sentimentos por Vitão, apontado na época como pivô da separação. Com informações do O Dia.
“Eu perguntei para ela. Perguntei se já gostava dele antes de terminar comigo. Antes disso [da parceria no clipe Flores], eu não estava desconfiado. Ela falou que não, que estava de boa e que era só trabalho”, relembrou Whindersson. Ao ser questionado se acreditou, respondeu: “A gente está casado, a gente confia, né?”.
Segundo o comediante, os rumos da carreira de Sonza também pesaram no desgaste da relação. “A gente não tinha mais aquela coisa de casado, parecia que éramos dois primos conversando dentro de casa. Tivemos várias conversas, vivemos um tempo legal. Como ela estava no começo da carreira, a gente demorava para se ver, foi ficando sem graça”, disse.
Whindersson acrescentou que a dedicação da cantora à música acabou criando distanciamento. “Eu vi também que o jeito que ela estava tratando a carreira, eu estava meio que travando. Ela queria fazer mais coisas, ela queria mais. Eu não impedia nada, mas ela meio que ficava ‘será que eu posso?’. Esse clipe com o Vitão já era uma coisa que ela falava que ia fazer.”
O relacionamento entre os dois começou em 2016 e foi oficializado em 2018. A separação ocorreu em abril de 2020 e gerou repercussão nas redes sociais, com Vitão sendo apontado pelos fãs como responsável pelo rompimento.
