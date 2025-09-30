Operação conjunta prende investigado por tráfico de drogas

Publicada em 30/09/2025 às 08h50
Nesta segunda-feira (29), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (DENARC), em ação integrada com a Receita Federal, deflagrou uma operação que resultou na prisão de um investigado por tráfico de drogas. A ação compõe as atividades da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
As equipes cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão de forma simultânea nos municípios de Porto Velho e Ji-Paraná, durante as primeiras horas da manhã.
Na capital, o alvo foi localizado em sua residência e, no momento da abordagem, tentou inutilmente se desfazer de um aparelho celular. Contido pelos policiais civis, foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais e conduzido. Paralelamente, em Ji-Paraná, outra equipe cumpriu ordem judicial, realizando buscas em apoio à investigação.
Durante as diligências, foram apreendidos documentos, um veículo e outros objetos que reforçam os indícios da participação do investigado em um esquema de remessas de drogas para diferentes regiões do país. As investigações apontam que o suspeito utilizava transportadoras como estratégia para tentar burlar a fiscalização e facilitar o escoamento dos entorpecentes.
O preso foi encaminhado às dependências do DENARC, onde foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e a integração com outras instituições, atuando de forma firme para a proteção da sociedade rondoniense e nacional.
