Olhar de Zé Felipe para Virginia em festa gera comentários nas redes

Publicada em 10/09/2025 às 11h12
A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram, em Goiânia, o aniversário de 1 ano do filho caçula, José Leonardo, na última terça-feira (9). Antes da festa, a família se reuniu para o batizado do menino em uma cerimônia reservada.
Apesar da data especial, quem acabou chamando a atenção foi o próprio sertanejo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Zé Felipe trocando um olhar enigmático com Virginia durante a comemoração. A cena viralizou e gerou diversas interpretações entre os internautas.
“Gente, o olhar dele é de desprezo”, opinou uma seguidora. Outra comentou: “O Zé não ficou à vontade, é estranho... Ele não deve se sentir bem ao lado dela”. Também houve quem lembrasse do passado do casal: “No fundo chega a ser triste... Afinal, foi uma família que foi desfeita, né?”. Já outros levaram a situação para o humor: “Parecendo Alexandre da novela A Viagem”.
Um dia antes, Virginia já havia celebrado de forma intimista em casa, com as filhas, a mãe, Margareth Serrão, e amigos próximos. No Instagram, ela se declarou ao caçula: “Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar”, escreveu, recordando o momento em que descobriu a gestação de José Leonardo.
— com informações do site Uai
