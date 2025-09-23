Obras de pontes na RO-460 ampliam segurança e melhoram trafegabilidade entre Buritis e Rio Pardo

Publicada em 23/09/2025 às 14h36
Duas importantes obras de infraestrutura estão em execução na RO-460, no trecho que liga o município de Buritis ao distrito de Rio Pardo, em Porto Velho. A primeira, uma ponte de madeira com 30 metros de extensão sobre o Rio Pardo, já foi concluída e liberada para o tráfego, oferecendo mais segurança aos motoristas e moradores. A nova estrutura substitui a antiga travessia, garantindo melhores condições de circulação. A segunda ponte, também com 30 metros de extensão, está sendo construída sobre o Rio Viola e segue em ritmo acelerado.
As intervenções, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), têm como objetivo melhorar a trafegabilidade da região e proporcionar mais segurança à população local.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as pontes representam mais do que travessias seguras, elas significam desenvolvimento e dignidade para quem vive e produz nessa região. “Estamos investindo em obras que trazem resultados imediatos para quem precisa se deslocar diariamente. Essas pontes vão facilitar o transporte da produção e garantir mais segurança para o cidadão”, ressaltou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou a importância das pontes. “Estamos trabalhando para garantir que a população tenha condições de ir e vir com segurança e que o escoamento da produção continue fortalecendo a economia do nosso estado.”
Luciano Costa passa pela RO-460 todos os dias, feliz com a nova ponte
Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização do DER, Leandro Risso, “a ponte que está concluída foi executada dentro dos padrões necessários, e a do Rio Viola está sendo construída com toda eficiência para garantir a durabilidade e segurança”, explicou.
O fazendeiro Luciano Costa Melo, que vive nas proximidades, comemorou. Para ele, as obras representam um alívio no dia a dia. “A gente sofria muito na época das chuvas, porque era perigoso passar. Agora, com a nova ponte e outra chegando, vai ser bem melhor para a segurança das famílias e para escoar nossa produção”, disse.
O responsável pelas obras da 15ª Residência Regional do DER-RO, em Buritis, Paulo Cezar, enfatizou o empenho das equipes. “Temos trabalhado com afinco para que a população seja beneficiada e a obra termine o quanto antes. A ponte sobre o Rio Viola, assim como a do Rio Pardo, será um marco de melhoria para a região.”
