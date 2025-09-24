Publicada em 24/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1942 – Dezenas de jovens residentes em Porto Velho seguem para se apresentarem ao 27º Batalhão de Caçadores, para o período de serviço militar. (AM)
1950 – Em “carta aberta” aos católicos e “homens de bem”, dom João Batista Costa, bispo de Porto Velho, adverte o eleitor contra a “infiltração comunista” e que eleitores cristãos não devem votar em comunistas.
1954 – todas as obras iniciadas antes de meu governo serão continuadas, e implementadas outras, anunciou o coronel Paulo Nunes Lea, governador do Território, logo após empossado.
967 – Ainda em fase experimental foi feita uma ligação telefônica em Porto Velho, da residência do jornalista Euro Tourinho para o Centro Automático da central telefônica, com sucesso.
1982 – O Banco do Estado de Rondônia, Beron, deverá receber sua Carta Patente e iniciar suas operações até o final do ano.
1982 – Em Vilhena, o governador Jorge Teixeira criticou seu antecessor Humberto Guedes, responsabilizando-o pela passagem, ao PMDB, de ex-Assessores de Guedes.
1985 – Artigo do jornalista Ary de Macedo acusa a distribuição de setores vitais da área de saúde em Rondônia, entregues aos partidos da coligação PFL/PMDB, de destruir qualquer projeto colocando em risco maior a população.
HOJE É
Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (SHUa). Dia do Mototaxista.
Católicos celebram Nossa Senhora das Mercês ou da Misericórdia, São Gerardo Sagredo, São Pacífico de São Severino, Beata Columba Gabriel,
BRASIL
1834 – Morte de D. Pedro I (n. 1789), o 1º imperador do Brasil. 1892 — Cândido Rondon (1865/1958) é promovido a capitão. 1973 — Morre Josué de Castro (n. 1908), escritor, geógrafo, autor de “Geografia da Fome”.
MUNDO
787 — Realiza-se o II Concílio de Niceia, que legitima a veneração de imagens, e define a distinção entre veneração (proskynesis) e adoração (latreia). 1572 — Morre Tupac Amaru (n. 1545), último líder indígena do povo inca.
ONDE ESTÃO SEUS VOTOS? (II)
O trabalho do governador Jorge Teixeira consolidou o desejo de todos rondonienses que, desde Aluízio Ferreira em 1962 falavam e defendiam a criação do Estado.
Desde quando foi eleito a primeira vez deputado federal, em 1970, Jerônimo Santana sempre dizia defender a criação do Estado, mas que j[ na primeira eleição se elegesse o governador.
Com a proximidade da criação do Estado, Santana acelerou sua pretensão , e durante a votação da matéria na Câmara Federal, chamado a votar, Jerônimo saiu do plenário.
Em sua casa, em 2013, em Manaus, o deputado Isaac Newton (PDS-RO) contou: “Ele saiu do plenário na hora da votação. Fui até ele e pedi que voltasse e votasse. Respondeu que o partido era contra”.
Newton perguntou: “Onde estão seus votos? Aqui ou em Rondônia?”.
1982: Jerônimo perde eleição ao Senado. 1984: Impõe o deputado Angelo Angelin com o governador-tampão até 1987. Em 1985: Eleito prefeito de Porto Velho. 1986: eleito primeiro governador do Estado.
1991: Desaparece do cenário político.
2014 – Falece em Brasília.
