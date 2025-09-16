Publicada em 16/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – A comissão “Pró-Pátria Portuguesa”, de Porto Velho, enviou ao governo português 234 mil réis, para os filhos dos soldados mortos na I Guerra.
1944 – No clube Internacional é fundado o Rotary Clube de Porto Velho.
1950 – Festa em Guajará-Mirim na inauguração do Grupo Escolar “Simon Bolivar”.
1956 – O prefeito Jaime Castiel inaugura a luz elétrica no Bairro Areal (PVh).
1967 – O presidente Costa e Silva libera NCR$ 7 milhões, para iniciar a construção das rodovias Manaus/Boa Vista e Manaus/Porto Velho.
1980 – O Ferroviário ganha o Copão da Amazônia de futebol.
1981 – A proposta do deputado Jerônimo Santana (MDB/RO), devolvendo, a uma comissão técnica ao invés de iniciar a votação o projeto que cria o Estado de Rondônia, é vista como “retrocesso”.
1992 – Com a doença do governador Osvaldo Piana e o vice Assis Canuto no exterior, o deputado Silvernani Santos, presidente da Assembleia Legislativa, torna-se o 1º deputado a assumir o governo do Estado.
HOJE É
Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. Dia Internacional da Cardiologia Interventiva. Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Dia Nacional do Caminhoneiro.
Católicos celebram Santa Eufêmia, São Cornélio, São Cipriano, Beato Vítor III,
BRASIL
1817 – Desmembrada da província de Pernambuco, é criada a província de Alagoas. 1896 — Morre Carlos Gomes (n. 1936), compositor brasileiro, autor de “O Guarany”. 1947 — Oswaldo Aranha ( 1894/1960) é eleito presidente da Assembleia-Geral da ONU.
MUNDO
1980 — Morre Jean Piaget (n. 1896), “pai” da psicologia evolutiva. 1949 — Chuck Jones (1912/2002), cria o desenho animado “Papa-Léguas e Coiote”. 1987 — Assinado o Protocolo de Montreal para a redução da emissão de gases nocivos à camada de ozônio.
FOTO DO DIA
PORTO VELHO RUMO AO LESTE
Em 1985, depois de 60 anos, Porto Velho voltou a eleger seu prefeito – o último tinha sido Fernando Correa, pela legenda do Partido Republicano Conservador, o PRC.
A alegação era que Porto Velho era capital de um Território. Na primeira eleição estadual, em 1982, quando foram eleitos prefeitos de 11 dos então 13 municípios, em dois Porto Velho e Guajará-Mirim continuaram nomeados.
A alegação era que, sendo municípios que fazem fronteira com a Bolívia, eram considerados “áreas de segurança nacional”. Em 1985 os dois municípios elegeram seus prefeitos.
Jerônimo Santana e Tomás Correia (ambos do PMDB) foram eleitos, mas Santana ficou menos de 4 meses no cargo, renunciando porque se lançara candidato a governador e o vice Tomás Correia assumiu.
Na época Porto Velho vivia uma forte explosão demográfica, com sucessivas invasões, quando Tomás Correia iniciou a distribuição de lotes de uma área de 600 hectares doada pelo empresário Cezar Zogbi.
Foto – Prefeito Tomás Correia entregado o primeiro lote a morador do Bairro Marcos Freire.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!