Publicada em 11/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – Com apoio do governador Alcantara Bacellar (AM), o padre Raimundo Oliveira, vence a eleição a prefeito de Porto Velho – tornando-se o único religioso eleito para essa função no município.
1940 – Os veteranos da construção da EFMM foram homenageados no Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial, em Nova Yirk.
1949 – A chefe de gabinete do governo do Guaporé Jacyra Rebelo de Figueiredo, adverte que está proibido qualquer tipo de jogo “de azar” no Território.
1983 – “Quem diria...uma praia em Porto Velho”, slogan do “Itajangá Praia Clube”, no Km 9 da BR, sentido Candeias, com uma praia contornando um lago artificial alimentado por um igarapé.
1985 – O PT é cheio de “dedos-duros”, denunciou o deputado estadual Tomás Correia, candidato a vice na chapa do PMDB, o que deve esquentar a disputa pela prefeitura da capital.
1990 – Imensas filas na porta do fórum de Porto Velho, para assistir o julgamento da “Menina do Pacu Grande”, acusada do assassinato de seu namorada.
HOJE É
Dia Nacional do Cerrado. Dia Nacional do Bombeiro Profissional. Dia Nacional das Casas do Povo.
Católicos celebram Dia de São João Gabriel Perboyre, Santos Proto e Jacinto – mártires,
BRASIL
1788 – Morre D. José, Príncipe do Brasil (n. 1761), patrono do Forte Príncipe em Rondônia. 1990 - Sancionada a lei dos direitos do consumidor. 1836 – Proclamada a República Rio-Grandense (acaba em 1845).. 1944 – Nasce Everaldo Marques, 1º dos tricampeões mundiais de 1970 a morrer.
MUNDO
2001 – Terroristas a mando da Al-Qaeda sequestram três aviões e os jogam contra 2 prédios em New York, com milhares de mortos.
FOTO DO DIA
MAPINGUARI É LENDA OU NÃO?
No imaginário dos beiradões dos rios amazônicos o mapinguari, o curupira (ou currupira), o boto que se transforma num homem e engravida as caboclas nas festas, e muitos outros, existem.
Mas quem já viu algum deles? Eu cresci ouvindo ribeirinhos, um tio meu era especialista nesses personagens. Viajava muito e na volta sempre com novidades, mas 2 personagens eram comuns, o mapinguari e o boto.
“Tio, o senhor já viu o mapinguari?” A resposta era a comum: “Eu não, mas o compadre xxxx tem um amigo que já viu”. Em seu livro “Lendas e fatos da Amazônia” o ex-garimpeiro Abel Neves dedica capítulo inteiro a ele.
“Cupertino, você já viu um mapinguari?” Cupertino um garimpeiro do Rio Machado, respondeu: “Ver mesmo, não, mas já ouvi seu grito horrível e seu fedor”. Ele era filho de índio e seu pai contava sobre o monstro.
Abel Neves conta a narração de Cupertino: o mapinguari é um homem velho que ao não pode mais trabalhar é colocado num canto da tribo e se transforma num monstro.
