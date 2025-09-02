Publicada em 02/09/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1917 – A Superintendência (prefeitura) de Porto Velho quer recursos do governo do Estado para construir casas para famílias de baixa renda.
1919 – Quatro anos depois de ser constituída sede do município, a vila de Porto Velho passa à condição de cidade.
1923 – Árbitros para o clássico Noroeste x União: um central, um comissário, dois fiscais de linha e dois “fiscais de gol” – deviam ser o “var” do futebol da época.
1949 – Perto da vila de Três Casas, a poucas milhas de Porto Velho, um batelão afundou no Rio Madeira, sem vítimas, mas com perda total de mercadorias.
1967 – O presidente Costa e Silva a Manaus em outubro, para iniciar as BR’s- Manaus/Boa Vista (RR) e Manaus/Porto Velho.
1987 – A Assembleia Legislativa analisa o projeto de lei de autoria do deputado Osvaldo Piana que regula os cargos de comunicação social na área estadual.
1990 – O presidente do Poder Judiciário deve assumir o governo do Estado, caso o STJ afaste o governador Jerônimo Santana, em razão do vice governador e o presidente do Legislativo serem candidatos ao governo.
HOJE É
Dia do Repórter Fotográfico. Dia do Florista. Dia da Kombi.
Católicos celebram Santa Dorotéia de Cesareia, São Zenão da Nicomédia,
BRASIL
1822 - A regente Maria Leopoldina assina o decreto da Independência do Brasil enviado a D. Pedro I que a proclamou no dia sete. 1961 — Aprovado o regime Parlamentarista no Brasil, que funcionou até 1963 retornando o Presidencialismo. 1968 — Discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves na Câmara, o que leva o endurecimento do Regime Militar e a edição do AI-5 em dezembro.
MUNDO
44 a. C. - Cícero lança a 1ª das 14 suas Filípicas sobre o imperador Marco Antônio. 1752 - Última vez que o calendário Juliano foi usado na Inglaterra e suas colônias.
FOTO DO DIA
CRONISTA DA CIDADE
Uma das coisas boas de ler colunas escritas pelos que viviam em Porto Velho no tempo nem tão antigo, se voltarmos só 60 anos passados, é que representa uma viagem no tempo e a pergunta que não quer calar
Era assim mesmo? Vítima da covid, Anísio Goraieb assinava a coluna “Do Fundo do Baú”, e sua releitura dá-nos uma visão de como era viver numa cidade onde luz elétrica, e de péssima qualidade, eradas 18h30/22hs.
Numa de suas peças Anísiova que geladeira era só a movida a querosene, “que eram caríssimas, consideradas “utensílio de luxo”. Dimarci Menezes e outros com os quais conversei assinam em baixo.
“O gelo era comprado na usina do Bessa (na José de Alencar) e às 21h45 quando a usina apitava era sinal que a luz ia embora”, era quando os namoros “esquentavam”, lembrou Dimarci.
Mesmo com deficiências, a partir da década de 1970, com a criação da Ceron, Porto Velho ganhou um alívio, mas eram comuns os cortes, até por falta de pagamento ao fornecedor do diesel usado pelos motores.
