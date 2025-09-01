Publicada em 01/09/2025 às 09h30
RONDÔNIA
1940 – A programação da Semana da Pátria em Porto Velho acaba dia 8, com uma regata em frente da cidade.
1943.- Criado, pelo decreto-lei federal 5.225, o Batalhão da Borracha, concedendo aos seringueiros a condição de “soldados da borracha”.
1946 – A Agência de Rendas (PVh) vai fiscalizar documentos de todas embarcações que saírem de Porto Velho rumo a Manaus
1948 –Sem nenhum resultado positivo e muita especulação, foram suspensas as buscas pelo tenente EB Fernando Oliveira, desaparecido há 3 anos nas matas da localidade de São Pedro.
1954 – A Justiça Eleitoral lembra aos partidos políticos a norma do TSE sobre cartazes e proibição de locais públicos para afixação de popaganda.
1981 – O prédio da Câmara Municipal (PVh), onde até 1972 funcionava a prefeitura, ameaça cair sobre as cabeças dos vereadores, devido a um imenso cupinzeiro que corrói sua estrutura.
1985 – O governador Angelo Angelo abre os III Jogos Intermunicipais em Guajará-Mirim, com mais de mil participantes.
1984 – O presidente João Figueiredo vem a Rondônia entregar o milionésimo título de terra.
HOJE É
Dia do Profissional de Educação Física. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Dia da Bailarina. Dia do Caixeiro Viajante. Dia Nacional do Endocrinologista.
Católicos celebram Santa Beatriz da Silva Menezes, Santo Egídio,
BRASIL
1910 – Criado o Sport Club Corinthians Paulista.
1531 — Martim Afonso de Sousa manda uma expedição alcançar o Império Inca, sem sucesso.
MUNDO
1902 – Inspirado na obra “Uma Viagem à Lua”, de Júlio Verne, surge o 1º filme de ficção científica, “Viagem à Lua”.
1939 – Um dia após falsa acusação de ter sido atacada, a Alemanha invade a Polônia.
1939 – Conforme tratado com a Polônia, Inglaterra e França pedem que a Alemanha saia até dia 3 do solo polonês.
FOTO DO DIA
MULHERES DO CAIARI (II)
O Bairro do Caiari, destinado a ser moradia de funcionários da ferrovia Madeira-Mamoré ou do governo do Território, tiveram suas primeiras casas inauguradas em 1940, pelo presidente Getúlio Vargas.
O diretor-geral da Madeira-Mamoré Aluízio Ferreira, “me deu uma lista de ganhadores das casas, com 2 espaços em branco. Perguntei se eu teria uma e ele negou”, lembrou o historiador e jornalista Esron Menezes.
“Decepcionado, aluguei uma casa, botei os móveis dentro e casei. Depois do casamento ele meteu a mão no bolso e me deu uma das duas chaves que não tinham dono”.
O bairro gerou uma espécie de instituição, a Escola de Samba Pobres do Caiari, e nos meses anteriores ao carnaval as mulheres se juntavam para costurar fantasias e adereços, enriquecendo o visual do desfile.
Lideradas pela professora Marise Castiel as senhoras Florípedes, Hilda Maia, Matilde, Raimundinha do Cabo Omar, Dora Lira, Maturina, Odalea Sadek e muitas outras, deixavam de lado suas atividades comuns e davam vida e beleza para a “Caiari”.
Foto: “Pobres do Caiari”, desfile de 1970
