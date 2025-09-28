Motorista morre após carro capotar diversas vezes na RO-464

Publicada em 28/09/2025 às 09h55
De acordo com informações, um veículo Toyota Corolla seguia sentido Jaru quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou diversas vezes, parando em uma área de pastagem às margens da rodovia.
O motorista, identificado como Reginaldo, foi arremessado para fora do carro no momento do acidente. Populares que passavam pelo local, entre eles uma médica e outro profissional de saúde, prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros de Theobroma, que conduziu a vítima ao hospital municipal em estado grave.
Apesar dos esforços da equipe médica, Reginaldo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda deverão ser apuradas.
