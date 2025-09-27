Motorista é preso acusado “delivery” de entorpecentes no Orgulho do Madeira

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 27/09/2025 às 09h45
Publicada em 27/09/2025 às 09h45
Policiais militares durante operação no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste de Porto Velho (RO) prenderam em flagrante Leivisson F. S., 30, acusado de tráfico de drogas, nesta madrugada de sábado (27).
O homem dirigia um carro Fiat Mobi de cor vermelha na hora em que foi abordado e através de revista os policiais apreenderam 15 porções de drogas, entre cocaína e maconha, além de dinheiro trocado.
Mediante a situação de tráfico, Leivisson foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil e ficou à disposição da Justiça.
Segundo os policiais, o homem estaria realizando entrega de drogas a delivery usando o carro Mobi.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!