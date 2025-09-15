Mais de 7 mil animais de estimação são vacinados na campanha antirrábica

Publicada em 15/09/2025 às 14h26
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Vigilância Sanitária, promoveu no último sábado, 13, o Dia D de vacinação antirrábica. Apesar do número expressivo de animais imunizados, a meta ainda não foi alcançada.
O objetivo é vacinar todos os animais de estimação, entre cães e gatos. Até o momento, foram imunizados 5,2 mil cães e 1,6 mil gatos. Mesmo com a disponibilização de 35 pontos de vacinação, o resultado ficou abaixo do esperado. Além desses animais da área urbana, na área rural o setor de imunização já levou a vacina a cerca de 5 mil cães e gatos.
Para atingir a meta de imunizar 100% dos animais, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Edvaneide Caçula, anunciou a ampliação do atendimento para quem ainda não levou seu pet para receber a dose. “Nos meses de setembro e outubro estaremos atendendo na sede da Vigilância. O tutor que ainda não levou o animal para ser imunizado pode levá-lo até lá, onde funcionará o posto de vacinação das 7h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira das 07h às 13h”, informou.
A coordenação da Vigilância também reforçou que a vacinação antirrábica é fundamental para proteger a saúde dos animais e, sobretudo, das pessoas. A raiva é uma doença grave, transmitida ao ser humano por meio da saliva de animais infectados, e não tem cura: uma vez manifestados os sintomas, é letal em quase 100% dos casos. Por isso, a imunização anual dos cães e gatos é a forma mais eficaz de prevenção e deve ser levada a sério por todos os tutores.
A Vigilância Sanitária está localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 98, no Centro de Vilhena, o WhatsApp para dúvidas é (69) 3322-1936.
