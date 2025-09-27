Homem é resgatado após ser espancado no Orgulho do Madeira

Publicada em 27/09/2025 às 09h15
Na noite desta sexta-feira (26), a Polícia Militar conseguiu evitar que um crime mais grave acontecesse no Residencial Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações obtidas pela equipe de jornalismo do site Hora1Rondonia, uma guarnição da PM recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria correndo risco de morte, sendo espancado em um apartamento situado na Rua Vilhena. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram a vítima bastante debilitada, com pés e mãos amarrados embaixo de uma escadaria.
O homem apresentava várias lesões graves pelo corpo e não conseguiu informar aos policiais quem seriam os responsáveis, nem o motivo do ataque, mas testemunhas confirmaram que ele foi espancados por membros de uma facção criminosa e que ele seria levado para a mata para ser morto.
Diante da situação, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Com a ação rápida, a Polícia Militar conseguiu impedir que um crime mais grave fosse consumado e agora segue investigando o caso.
