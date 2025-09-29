Homem é esfaqueado pela esposa durante briga na zona sul

Publicada em 29/09/2025 às 09h00
Um homem de 38 anos foi esfaqueado neste domingo (28), durante uma briga com a esposa de 52, em uma residência no bairro Novo Horizonte, zona sul de Porto Velho. Ambos foram presos.
Informações apuradas pelo site, dão conta que a mulher chamou atenção do marido usuário de entorpecentes, após flagrar ele comprando drogas pelo WhatsApp do neto, momento que deu início a uma discussão entre o casal.
Durante o bate boca, o homem teria pego uma faca e ameaçado matar a esposa, dizendo “vou te esfaquear e matar”, depois desferiu um golpe que atingiu de leve o braço da mulher, em seguida deixou a faca no sofá e continuou as ameaças.
Para se defender, a mulher pegou o objeto e desferiu uma facada no abdômen do marido que foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital João Paulo II, já a mulher foi encaminhada ao Departamento de Flagrantes. Depois de receber alta o homem também será apresentado a justiça por lesão corporal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!