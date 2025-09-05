Gretchen mostra vitalidade em vídeo e web reage: “Queria ter essa energia”

Publicada em 05/09/2025 às 15h50
Gretchen voltou a movimentar as redes sociais nesta sexta-feira (5) ao publicar um vídeo em que aparece dançando de shortinho. A eterna rainha do rebolado, hoje com 66 anos, mostrou mais uma vez por que segue sendo um ícone da música e da cultura pop brasileira. Com informações do O Dia
No registro, a artista aparece cheia de energia ao som de Necessito, hit de Lexa. A performance animada arrancou elogios dos seguidores, que destacaram não apenas a boa forma, mas também a autenticidade da cantora. “Que corpão belíssimo”, comentou uma fã. Outra acrescentou: “Exemplo de mulher empoderada e autêntica”.
Os comentários ainda incluíram mensagens bem-humoradas. “Queria eu ter a energia que ela tem”, disse uma internauta. O saxofonista Esdras de Souza, marido de Gretchen, também se declarou: “Morena linda essa minha esposa”.
