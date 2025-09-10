Gabriel Medina dá “unfollow” em Jade Picon, Anitta e outras ex-affairs após assumir namoro

Publicada em 10/09/2025 às 11h24
O surfista Gabriel Medina movimentou as redes sociais ao promover uma verdadeira “faxina” em sua lista de seguidores no Instagram, na última terça-feira (9). Entre os perfis que deixaram de ser acompanhados estão Jade Picon, Vanessa Lopes, Gabriela Versiani e até Anitta, nomes com quem ele já foi apontado em supostos affairs.
A atitude rapidamente gerou especulações entre os fãs, que ligaram o gesto ao novo relacionamento do tricampeão mundial com a modelo Isabella Arantes. “Será que foi pedido da namorada?”, questionou uma seguidora. “Medina no modo desapego ativado”, brincou outro internauta.
O “unfollow” em massa ocorreu poucos dias depois de Medina assumir publicamente o namoro. No fim de agosto, o surfista publicou uma foto ao lado de Isabella durante dias de descanso na Bahia.
Na última sexta-feira (5), os dois fizeram a primeira aparição pública como casal na Neo Química Arena, em São Paulo, durante o jogo da NFL entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Os rumores sobre o romance já circulavam desde junho, quando seguidores notaram semelhanças em postagens dos dois em locais parecidos, embora sem registros juntos.
— com informações do site BNews
