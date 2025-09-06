Fãs apontam pista quente de affair entre Zé Felipe e Ana Castela

Publicada em 06/09/2025 às 11h06
O cantor Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (5) e reforçou os boatos de um possível romance com Ana Castela. Em seu perfil no Instagram, o sertanejo publicou uma foto da filha Maria Flor, fruto do relacionamento com Virginia Fonseca, usando um chapéu de cowboy rosa — acessório característico da “boiadeira”. Com informações do BNews.
O detalhe não passou despercebido pelos fãs. Internautas apontaram que o adereço era idêntico ao usado por Ana em suas apresentações e em postagens recentes. “O chapéu que a Maria Flor tava usando é igual ao que a Ana postou nos stories da coleção dela em Barretos” e “Zé Felipe postando a Maria Flor com um chapéu rosa que ela nunca apareceu antes. Ele não é inocente”, comentaram seguidores.
Enquanto Zé Felipe aproveita a nova fase solteiro, sua ex-esposa também virou alvo de rumores. Virginia Fonseca foi flagrada recentemente em um passeio pela Europa ao lado do jogador de futebol Vini Jr., aumentando as especulações sobre um possível affair entre os dois.
