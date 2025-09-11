“Eu faria tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma”, diz Tati Machado sobre perda do filho

Publicada em 11/09/2025 às 10h38
Porto Velho, RO – A jornalista e apresentadora Tati Machado, de 34 anos, voltou ao programa Saia Justa, do GNT, na última quarta-feira (10), quatro meses após a morte do filho Rael, que perdeu aos oito meses de gestação. Emocionada, ela falou sobre o luto e a forma como tem lidado com a dor. Com informações do iG Gente.
Durante a conversa, Tati afirmou que ocupar a mente ajuda a enfrentar a ausência: “Estar de volta é uma forma de ocupar um pouco a minha cabeça, porque chega um momento em que ela fica vazia. Eu tenho uma marca para o resto da minha vida, eu vou caminhar com essa marca e ela está cravada no meu coração”, disse.
Ela relatou ainda a dificuldade de encarar a interrupção repentina da gestação. “Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta”, declarou.
Ao recordar os planos interrompidos, Tati desabafou sobre não ter vivido momentos que esperava durante a gestação: “Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio”.
Mesmo diante da dor, a apresentadora, casada com Bruno Monteiro, afirmou que faria tudo novamente. “Eu toparia viver tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor”, concluiu.
O lencinho tá pronto? 😭 @eutatimachado fala sobre amor, dor e escolhas com uma coragem comovente.“Eu faria tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque é muito amor.”#SaiaJustaNoGNT 💛 pic.twitter.com/fpTbr1CBgu — Canal GNT (@canalgnt) September 11, 2025
